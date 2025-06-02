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香格里拉對話 南海再掀交鋒 菲律賓斥擴軍霸凌 中國：美棋子勢淪棄子

【明報專訊】中國與菲律賓昨日就南海議題在「香格里拉對話」上交鋒。菲防長特奧多羅稱，中國擴張軍力，在南海霸凌周邊國家，加劇緊張局勢，違背「永不稱霸」、和平崛起的承諾。中國國防大學代表團張弛回應稱，破壞南海和平穩定的最大風險源頭是域外勢力插手干預、菲律賓挾洋自重，兩者互相勾連，批評菲律賓是美國的「棋子」、「提線木偶」，最終只能淪為「棄子」。

華指美策動衝突 「戲碼千篇一律」

香會上，中菲交鋒措辭激烈。《環球時報》報道，張弛表示，菲律賓在南海的所作所為屬非法。他稱，外部勢力強化在南海的軍事存在，嚴重危害地區和平穩定，中方不會坐視不理，堅決維護南海和平穩定，亞洲國家亦有智慧處理南海問題。他警告，侵權挑釁必將自食其果，甘當「棋子」最終只能淪為「棄子」。

張稱菲律賓近年屢次在南海挑釁滋擾中方，蓄意製造海上摩擦，形容菲方是「衝在前台的提線木偶」，「域外大國」在幕後編撰劇本、操控演出，西方媒體直播，「戲碼千篇一律」。

中國代表在會上向特奧多羅提問，菲律賓願意改善對華態度，還是充當美國的南海代理人。彭博社報道，特奧多羅反擊稱，中國缺乏可信度，他無法信任「一個壓迫自己人民的國家」。他又批評中方將宣傳話語暗藏於提問，現場響起掌聲。他表示，中方發言極少離開既定要點和宣傳話語，且代表團來自的中國國防大學是為中國共產黨領導服務的機構，他對此感到失望。

菲稱爭議無關美 受壓最多因軍弱

特奧多羅回應中方「棄子論」表示，不應將小國的合法行動單純視為在大國授意下進行，會把小國描繪為無戰略自主能力的「大國棋子」。他承認美中戰略競爭對當前區域、全球安全環境起定義作用，但他强調菲律賓對南海爭議的立場及反應不受美中戰略競爭影響，而是中國過度擴張的結果，指摘中方提出的九段線、十段線、十一段線「毫無國際法依據」。特奧多羅表示，無任何東盟國家承受和菲律賓一樣的壓力；中國在有領土爭議的鄰國中瞄準菲律賓，是因菲方軍力、毗鄰程度均不及越南。

東盟多國撐華 京：共識命運共同體

另據央視旗下新媒體帳號「玉淵譚天」報道，中方就美國、菲律賓如何處理區域問題的提問，獲柬埔寨、越南、緬甸、泰國等東盟國家讚賞。對美國防長海格賽斯提出的「印太戰略」，國防大學代表團的孟祥青表示，美國對所謂盟友說放棄就放棄，而中國已與17個周邊國家達成構建命運共同體共識，與周邊25國簽署共建「一帶一路」合作協議，形成中南半島、中亞地區兩大集群合作網絡。

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