中國軍警端午同巡黃岩島

解放軍南部戰區在通報中表示，5月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全。中國海警局的通報提到，5月以來，中國海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，開展跟蹤監視、喊話警告、攔阻驅離。

央視報道，昨日端午節，中國海警東沙艦當天在黃岩島領海及周邊海域執法巡查，同時組織一場模擬對抗演練，融入突發情况處置和海上救援協作演練，強化節日期間執勤工作。

每逢傳統節日，中國海警及軍方都會組織「節日執勤」行動，而近年在南海的維權行動也不時出現軍警配合情况。包括今年2月27日，南部戰區兩架轟6K遠程轟炸機，在兩架戰機護航下，低飛掠過黃岩島，並與海上巡航的三亞號、郴州號導彈護衛艦通話；當天也有兩艘海警船在黃岩島領海及周邊區域航行，其間放出快艇在海面巡查。

另外，正值海洋伏季休漁期，中國海警多艘艦艇也在黃海執法巡查，重點查處違規作業漁船，嚴厲打擊非法捕撈行為。而在端午節前夕，福建海警還組織多批次艦艇編隊前往金門附近海域開展常態執法巡查。