《求是》刊習文章 提建全球教育中心

去年9月全國教育大會上講稿

求是網昨提前發布《加快建設教育強國》一文，這是習近平2024年9月9日在全國教育大會上的講稿，部分內容首次披露。

文章強調，要建成中國特色社會主義教育強國，必須全面構建固本鑄魂的思想政治教育體系、公平優質的基礎教育體系、自強卓越的高等教育體系、產教融合的職業教育體系、泛在可及的終身教育體系、創新牽引的科技支撐體系、素質精良的教師隊伍體系、開放互鑑的國際合作體系。

在國際合作方面，文章強調了扎根中國大地和借鑑國際經驗的關係，要求堅定文化自信，堅定不移走中國特色社會主義教育發展道路，確保中國培養的人始終忠於黨、忠於國家、忠於人民、忠於社會主義，同時學習借鑑國際先進經驗，博採眾長、兼收並蓄，有效利用世界一流教育資源和創新要素，更好服務中國教育事業發展。

增海外辦學能力 引名校來華合作

文章提出「建設具有全球影響力的重要教育中心」的目標，稱要深入推動教育對外開放，統籌「引進來」和「走出去」，不斷提升教育國際影響力、競爭力和話語權；提升高等教育海外辦學能力，完善職業教育產教融合、校企協同國際合作機制，鼓勵國外高水平理工類大學來華合作辦學；擴大國際學術交流和教育科研合作；擴大中外青少年交流；深化同國際組織和多邊機制合作，積極參與全球教育治理。