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「零公里二手車」湧現 披「準新車」外衣清貨

【明報專訊】除了明面上的降價促銷，內地還出現以「零公里二手車」去庫存招數。日前大爆中國已出現尚未爆煲「汽車版恒大」的長城汽車董事長魏建軍，也抨擊汽車行業「零公里二手車」亂象，讓外界得悉該行業的灰色流通環節。

「零公里二手車」指已完成登記上牌但未實際使用的新車，主要通過二手車渠道以大幅低於新車的價格出售。中國汽車流通協會二手車行業專家潘磊對「澎湃新聞」說，「零公里二手車」並非新鮮事物，早年稱為「包牌包稅車」，廠家為了清理庫存而產生，價格偏低。現在的汽車市場產能出現過剩，超大批量「零公里二手車」的出現，必然會讓本就競爭激烈的汽車市場雪上加霜，打擊新車市場和二手車市場，整個汽車市場價格體系都將遭到侵蝕。

二手車業內人士鍾亞（化名）表示，「零公里二手車」氾濫的根源是車企對銷量的過度追求，實質就是披着「準新車」外衣，轉移向銷售渠道庫存。近年車企向經銷商施壓，迫使後者超額採購車輛。一到季末、年末，經銷商要快速回籠資金，也要減少庫存成本、續辦車輛合格證費用，「零公里二手車」就會大量出現在二手車市場上。國內汽車市場中甚至已出現大型「零公里二手車」專業車商。部分銷往網約車隊，或當二手車出口。目前「零公里二手車」交易過程中，還存在補貼政策被變相套用的風險。

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