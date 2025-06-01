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拆局：經濟放緩供過於求 利潤率剩3.9%

【明報專訊】中央去年7月就要求「反內捲」，今年3月底工信部副部長辛國斌也宣布，將進一步深化汽車行業管理改革，綜合整治「內捲」式競爭。惟新能源車供過於求、市場競爭加劇，加上國內經濟增速放緩，2024年汽車行業利潤率僅為4.3%，低於整個下游工業利潤率及2023年同期水平。今年首季利潤率持續下滑，僅剩3.9%的歷史低位。

多車企表態不願打價格戰

擴大市場佔有率的價格戰，成為不少車企的常規手段。比亞迪5月23日推出重磅促銷活動後，短短一周內，吉利、智己、奇瑞等宣布跟進降價的汽車品牌達到近十個，價格戰加劇，令供應鏈企業和經銷商企業同樣承壓，也讓投資者趨悲觀，影響資本市場。

對於中汽協的倡議，比亞迪尚未回應。而據深圳衛視報道，在昨日舉行的2025粵港澳大灣區車展上，車企大佬紛紛響應中汽協倡議。長安旗下深藍汽車CEO鄧承浩、蔚來董事長李斌、小鵬汽車董事長何小鵬也相繼表態，稱不想價格戰，希望跟同仁們捲技術、捲體驗、捲服務、捲科技、捲質量。

廣汽集團副總經理合先慶指「一分錢一分貨」，廣汽要堅持打「價值戰」；華為智慧汽車解決方案BU CEO靳玉志稱要給使用者提供更好的體驗和價值，不要捲價格，而是捲價值。奇瑞汽車董事長尹同躍形容「我是被綁架的」；北京汽車董事長張國富說，低端競爭是一條死胡同。

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