電車價格激戰 中汽協促大企勿搞壟斷 回應「內捲」白熱化 工信部：將執法反不正當競爭

稱價格戰擠壓利潤 危消費者權益

題為《關於維護公平競爭秩序 促進行業健康發展的倡議》全文昨在中汽協網站公布，中汽協指出，內地新能源汽車新車銷售佔比已經超過40%，一段時間以來，行業盈利水平下降，以無序「價格戰」為主要表現形式的「內捲」式競爭，是行業效益下降的重要因素。

「5月23日以來，某車企率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一輪『價格戰』恐慌」，中汽協強調，無序「價格戰」加劇惡性競爭，將進一步擠壓企業利潤空間，進而影響產品質量和售後服務保障，不僅阻礙行業自身健康發展，也將危害消費者權益，並帶來安全隱患。

中汽協提出4點倡議，一，所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規開展經營活動；二，優勢企業不為壟斷市場，擠壓其他主體生存空間，損害其他經營者合法權益；三，企業在依法降價處理商品以外，不以低於成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳，擾亂市場秩序，損害行業和消費者根本利益；四，所有企業應對照國家相關法律法規自查整改。

工信部：價格戰沒贏家沒未來

對於汽車行業「內捲」式競爭，工信部負責人表示，車企之間「價格戰」，給汽車企業正常的生產經營帶來較大衝擊，危及行業健康、可持續發展。新華社引述該負責人稱，「價格戰」不利於企業持續研發投入，進而影響產品質量性能和服務水平，甚至帶來安全隱患；長此以往，產業發展的內生動力也會減弱。可以說，「價格戰」沒有贏家，更沒有未來。

工信部將加大汽車行業「內捲」式競爭整治力度，加強產品一致性抽查，配合相關部門開展反不正當競爭執法，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益，推動汽車產業高質量發展。這位負責人表示，工信部鼓勵企業通過技術創新、管理創新降低生產成本，給廣大消費者帶來更優質、更具性價比的產品。希望企業踐行社會責任，打造良好品牌形象。

湖南《瀟湘晨報》報道，5月份車企進入價格混戰期，長安啟源、吉利銀河、一汽紅旗、深藍汽車等相繼推出不同程度的降價政策。5月23日，比亞迪推出限時一口價活動，調低旗下多款車型指導價，部分削價一半。比亞迪大力度「參戰」後，零跑汽車、智己汽車等車企紛紛跟進「價格戰」。

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