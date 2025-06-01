電車價格激戰 中汽協促大企勿搞壟斷 回應「內捲」白熱化 工信部：將執法反不正當競爭

【明報專訊】內地新能源車「內捲」式惡性競爭在過去一周進入白熱化，中國汽車工業協會（中汽協）前日倡議車企公平競爭，不搞低價傾銷，依法合規經營，特別不點名呼籲比亞迪等大企不要為了壟斷市場而擠壓其他車企生存空間。新華社昨引述工業和信息化部（工信部）稱贊成有關倡議，強調將加大整治力度，配合相關部門開展反不正當競爭執法，堅決維護公平有序市場環境。廣汽、蔚來、小鵬等多家汽車負責人紛紛表態響應倡議。
稱價格戰擠壓利潤 危消費者權益
題為《關於維護公平競爭秩序 促進行業健康發展的倡議》全文昨在中汽協網站公布，中汽協指出，內地新能源汽車新車銷售佔比已經超過40%，一段時間以來，行業盈利水平下降，以無序「價格戰」為主要表現形式的「內捲」式競爭，是行業效益下降的重要因素。
「5月23日以來，某車企率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一輪『價格戰』恐慌」，中汽協強調，無序「價格戰」加劇惡性競爭，將進一步擠壓企業利潤空間，進而影響產品質量和售後服務保障，不僅阻礙行業自身健康發展，也將危害消費者權益，並帶來安全隱患。
中汽協提出4點倡議，一，所有企業嚴格遵從公平競爭原則，依法依規開展經營活動；二，優勢企業不為壟斷市場，擠壓其他主體生存空間，損害其他經營者合法權益；三，企業在依法降價處理商品以外，不以低於成本的價格傾銷商品，不進行誘導消費者的虛假宣傳，擾亂市場秩序，損害行業和消費者根本利益；四，所有企業應對照國家相關法律法規自查整改。
工信部：價格戰沒贏家沒未來
對於汽車行業「內捲」式競爭，工信部負責人表示，車企之間「價格戰」，給汽車企業正常的生產經營帶來較大衝擊，危及行業健康、可持續發展。新華社引述該負責人稱，「價格戰」不利於企業持續研發投入，進而影響產品質量性能和服務水平，甚至帶來安全隱患；長此以往，產業發展的內生動力也會減弱。可以說，「價格戰」沒有贏家，更沒有未來。
工信部將加大汽車行業「內捲」式競爭整治力度，加強產品一致性抽查，配合相關部門開展反不正當競爭執法，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益，推動汽車產業高質量發展。這位負責人表示，工信部鼓勵企業通過技術創新、管理創新降低生產成本，給廣大消費者帶來更優質、更具性價比的產品。希望企業踐行社會責任，打造良好品牌形象。
湖南《瀟湘晨報》報道，5月份車企進入價格混戰期，長安啟源、吉利銀河、一汽紅旗、深藍汽車等相繼推出不同程度的降價政策。5月23日，比亞迪推出限時一口價活動，調低旗下多款車型指導價，部分削價一半。比亞迪大力度「參戰」後，零跑汽車、智己汽車等車企紛紛跟進「價格戰」。
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