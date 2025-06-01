明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

滬樂高樂園端午起試運 首批獲邀遊客：適合親子 遠未及迪士尼

【明報專訊】內地3天端午節「小長假」昨（5月31日）開始，今年端午節與「六一」國際兒童節重疊，家庭親子遊需求增加。上海樂高樂園度假區也開啓測試階段，首批獲邀參與測試的遊客昨前往園區，有人表示很適合帶孩子來玩，不過雖然樂園對標迪士尼建造，還遠達不到高級遊樂園的水平。

「澎湃新聞」報道，首批獲邀參與上海樂高樂園前期測試階段的遊客，昨上午10時抵達園區，他們均為樂高員工、園區建設者親屬。樂園度假區有8大主題區，超過8500萬塊樂高積木拼搭的數千個樂高模型，超過75個互動騎乘設施，不過不是每個項目都能體驗，測試期間每天開放項目類型、數量不一。

有指票價貴 有指1/3項目成人無份玩

將成為中國首座落成營運的上海樂高樂園，按規劃5月31日起進入前期測試階段，6月20日起為公眾試營運階段，園區將於7月5日正式開園。

有遊客在小紅書發布測試體驗，表示「很適合親子（活動），帶小孩來讓小孩開心」，不過還遠達不到高級遊樂園水平，試運期間，綠化和商區都沒有做到位。此外，有三分之一的項目只適合兒童，成人去會被拒絕。還有人表示，動輒500多元人民幣的票價過高，難以承受。資料顯示，上海樂高樂園定位對標上海迪士尼，總投資約5.5億美元，年遊客量至少要在200萬至300萬人次才能夠維持營運。

尿袋冒煙 杭州飛深圳客機折返

不過內地民眾出遊熱情持續高漲，近年旅遊業投資者仍看好中國市場。今個端午假期雖短，仍吸引城區市民外遊，部分地區舉辦龍舟賽、非遺文化體驗等活動。據交通運輸部預測，今年端午假期，全社會跨區域人員流動量預計將達6.87億人次，按年增長約7.7%。全國交通出行以中短途為主。全國鐵路昨日迎來端午節客流高峰，預計發送旅客1830萬人。多地鐵路部門開行了特色旅遊專列。

各地昨偶現各種小事故，山東濟南大明湖景區舉行盛大的龍舟賽，引得眾多遊客前來觀賽，不過上午9時39分，兩艘龍舟剛出發，落後的那艘突然翻船，應急救援人員將落水船員悉數救援上岸，人員平安。航空方面，浙江杭州飛往深圳的一架客機昨日突然半空折返，中國南方航空微博隨後通報，杭州飛往深圳的CZ6850航班上，一名旅客攜帶的相機電池、充電寶（俗稱尿袋）冒煙，機艙服務員迅速排除安全風險，但為確保安全，機組立即返航，航班於起飛15分鐘後安全降落。

上 / 下一篇新聞