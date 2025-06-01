滬樂高樂園端午起試運 首批獲邀遊客：適合親子 遠未及迪士尼

「澎湃新聞」報道，首批獲邀參與上海樂高樂園前期測試階段的遊客，昨上午10時抵達園區，他們均為樂高員工、園區建設者親屬。樂園度假區有8大主題區，超過8500萬塊樂高積木拼搭的數千個樂高模型，超過75個互動騎乘設施，不過不是每個項目都能體驗，測試期間每天開放項目類型、數量不一。

有指票價貴 有指1/3項目成人無份玩

將成為中國首座落成營運的上海樂高樂園，按規劃5月31日起進入前期測試階段，6月20日起為公眾試營運階段，園區將於7月5日正式開園。

有遊客在小紅書發布測試體驗，表示「很適合親子（活動），帶小孩來讓小孩開心」，不過還遠達不到高級遊樂園水平，試運期間，綠化和商區都沒有做到位。此外，有三分之一的項目只適合兒童，成人去會被拒絕。還有人表示，動輒500多元人民幣的票價過高，難以承受。資料顯示，上海樂高樂園定位對標上海迪士尼，總投資約5.5億美元，年遊客量至少要在200萬至300萬人次才能夠維持營運。

尿袋冒煙 杭州飛深圳客機折返

不過內地民眾出遊熱情持續高漲，近年旅遊業投資者仍看好中國市場。今個端午假期雖短，仍吸引城區市民外遊，部分地區舉辦龍舟賽、非遺文化體驗等活動。據交通運輸部預測，今年端午假期，全社會跨區域人員流動量預計將達6.87億人次，按年增長約7.7%。全國交通出行以中短途為主。全國鐵路昨日迎來端午節客流高峰，預計發送旅客1830萬人。多地鐵路部門開行了特色旅遊專列。

各地昨偶現各種小事故，山東濟南大明湖景區舉行盛大的龍舟賽，引得眾多遊客前來觀賽，不過上午9時39分，兩艘龍舟剛出發，落後的那艘突然翻船，應急救援人員將落水船員悉數救援上岸，人員平安。航空方面，浙江杭州飛往深圳的一架客機昨日突然半空折返，中國南方航空微博隨後通報，杭州飛往深圳的CZ6850航班上，一名旅客攜帶的相機電池、充電寶（俗稱尿袋）冒煙，機艙服務員迅速排除安全風險，但為確保安全，機組立即返航，航班於起飛15分鐘後安全降落。