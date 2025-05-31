遊客愛撿石 黑獨山不黑

黑獨山位於青海茫崖市，黑白山體遠看如寫意的潑墨山水畫景致，地貌與月球表面相似。發黑的岩石主要為約4.3億至4.9億年前形成的奧陶紀灘間山群變碎屑岩及火山岩，富含鐵錳等礦物質的岩石呈現出黑色。今年3月，茫崖市政府曾發公告，明確指出黑獨山生態環境脆弱且珍貴，一旦破壞，難以自然恢復，呼籲遊客不要隨意破壞原始地質地貌。

現封外圍禁自駕 「撿石變少」

「上游新聞」前日報道，當地李姓導遊表示，起碼一半遊客會帶走一兩塊黑石頭。「那些方便撿拾的位置，地上能帶走的石頭基本都被撿光了。」黑獨山景區工作人員證實，景區外圍山體常有遊客撿石頭，尤其是山腳，確實沒有以前黑了。目前外圍山體已暫時關閉，只開放腹地景區集體搭車觀賞，禁止私家車自駕進入。工作人員稱「目前看來收效不錯，撿石頭的情况少了，車轍印也相應少了」。

景區所屬茫崖市冷湖鎮工作人員則稱，遊客撿石頭不至於讓黑獨山「不黑」，肉眼看山「黑不黑」更多是受天氣影響；網上一些看上去山體很黑的舊圖，不排除是修圖後的效果。