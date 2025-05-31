北京聞風：促多項國際合作 中國維護多邊主義 ／文：鍾鳴九

有迹象表明，中國正在為推進更多的國際合作積極努力。國務院總理李強本周赴馬來西亞吉隆坡出席東盟-中國-海合會峰會，外長王毅除在香港出席國際調解院公約簽署儀式，還在福建廈門出席第三次中國—太平洋島國外長會。

清華大學戰略與安全研究中心副研究員孫成昊認為，中國一貫堅持多邊主義，積極推動國際合作、參與全球治理是中國既定的外交方針，此前還發起亞投行，提出共建「一帶一路」倡議，參與發起金磚國家合作機制等，近期推進多項國際合作是此前外交方針的延續。

5月27日，東盟-中國-海合會峰會上三方通過了《聯合聲明》，表示將在經濟一體化、地區安全、能源安全、數字化轉型與創新、糧食和農業、人文交流等多領域推進合作。

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員張潔認為，從深層次來看，三方峰會昭示了一種政治層面的新動向，即全球力量格局正處於持續的重組與整合進程之中，更多國家希望以多邊主義對冲美國封閉保守的單邊主義。

受壓美關稅戰 多國尋合作

孫成昊認為，近年美國奉行單邊主義，尤其是發動「關稅戰」後，不少國家感到來自美國的壓力，有了更加積極謀求國際合作的需求，這種需求與中國外交方針不謀而合。

「中國參與推進這些多邊合作機制，不是要對抗誰和拉攏誰，更不是要建立什麼小圈子，而是切實通過國際合作解決現實問題。」外交學院教授盧靜表示。

在5月28日的第三次中國—太平洋島國外長會上，各方一致通過《聯合聲明》，中方還發布落實此次外長會共識的舉措清單，包括應對氣候變化合作倡議。

中國站台發展中國家 解決現實問題

盧靜分析，近期中國參與推進的幾項國際合作均指向解決現實問題。東盟-中國-海合會峰會上達成的共識，有利於維護自由貿易與開放合作，也為穩定全球產供鏈、保持區域和世界經濟健康運行增添了確定性；包括中國在內的19個國家共同發起國際調解院，填補以調解為核心的國際爭端解決機制的空白；中國與太平洋島國在減貧、應對氣候變化方面的合作，切實解決太平洋島國亟須解決的問題，也對全球南方國家加強團結合作有重要意義。

觀察人士指出，南方國家在近期國際合作中扮演重要角色。無論是國際調解院的發起國，還是東盟、海合會、太平洋島國均為發展中國家。全球南方國家，正成為參與國際治理的重要力量，而中國在南南合作中發揮了重要作用。

文：鍾鳴九