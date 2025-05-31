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台頻示警赴港澳 改港人定居制度「防滲透」

【明報專訊】台灣當局近年以港澳形勢變化為由，強化管制與港澳來往。大陸去年6月推出「懲獨22條」後，陸委會調升大陸及港澳旅遊警示為「橙色」至今，建議民眾避免非必要旅行。今年1月，陸委會發布提醒，希望台灣民眾前往或過境香港、澳門時應注意相關事項，並鼓勵民眾使用「國人赴港澳動態登錄系統」，以強化人身安全保障。

陸委會去年8月修訂「行政院及所屬各機關(構)人員赴香港或澳門注意事項」，提醒公務人員在港澳期間應注意遵守相關法令之保密規定，避免泄漏機密或涉嫌違法。包括公務資料、物品、檔案等非必要勿攜往港澳；攜往港澳的手機、手提電腦等，勿存放與在港澳之活動或會議無關檔案，器材內的社交媒體App亦建議勿存放相關之檔案、照片等。

陸委會副主委梁文傑強調，大陸港澳近年持續增修相關國安法令，目前已有相當多起民眾赴大陸遭非法扣押、留置、盤查等情形。

陸委會主委邱垂正日前指出，近年中共對台滲透統戰力道加大，同時對港澳控制日深，加上大陸移民造成香港人口結構變化；為守護自由民主人權法治與共同家園，有必要整體檢視調整現行港澳居民來台居留定居制度。新的居留定居制度將增加「長期居留」規定，以適度拉長觀察期。

研修例視港澳等同大陸

島內有意見認為，因應港澳情勢變化，應修改《港澳條例》相關規範，訂明赴港澳視同大陸，適用《兩岸條例》。陸委會回應稱適時研修。

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