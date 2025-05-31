台修例擬擴限公僕赴陸港澳 陸委會：草案已在行政院 涵蓋基層公務員

台灣現時規定，十一職等及以上公務員若赴大陸，需先取得內政部許可。邱垂正赴立法院接受質詢時稱，過去一般由各單位自行處理十一職等以下公務人員赴陸事項，「各個機關恐怕沒有那麼遵守法令」，十一職等以下公務人員假日可自行前往陸港澳不受規管；「未來我們看看，能不能有一個完整的修法，把所有的公職人員都納入，包括基層同仁都要遵守」。

立法院當天審查「台灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案」、「香港澳門關係條例修正草案」，邱垂正稱支持把有關條例規範赴陸人員接受審查的條款適用範圍擴大，陸委會擬具的草案已在行政院，程序尚未完成，取得共識後就會推出。

質疑屬統戰工具 籲慎用小紅書

在台灣領導人賴清德3月宣布因應中共滲透、統戰的17條反擊措施後，當局各部門加快推出具體舉措。陸委會認為，嚴格規管公職人員赴陸，是反統戰的必要措施。而針對上海復旦大學中國研究院院長張維為日前稱，小紅書等深受台灣年輕人喜愛，相信統一後治理台灣會比香港更易。邱垂正回應指，這是首次有大陸學者把社交平台與統一聯繫，使用時恐怕要提高警覺，會請各級學校提醒相關問題。他又稱，一直高度懷疑小紅書是否統戰工具，強調有必要從法制層面規管。

10年318公僕165警察違規赴陸

陸委會未有解釋上述基層公職人員具體包括哪些對象，一般來說，公務員、官辦教育人員等都將受規管。台灣監察院近期調查報告指出，過去10年台灣有318名文職公職人員違法或違規前往大陸，包括55名高階文官與263名基層人員，另外有165名警察人員違規赴陸案例。

兩人申參加閩論壇被拒

陸委會：不希望公僕去

台灣當局專案清查軍人、公職與公立學校教師持領大陸證件情况，陸委會副主委梁文傑前日表示，不會清查一般民眾是否有大陸戶籍，但警告如民眾遭檢舉，陸委會將徹查並按照《兩岸條例》處理。至於6月15日將於福建廈門登場的第16屆海峽論壇，梁文傑指出，目前沒有地方縣市首長或副職申請赴陸參加，但有兩個申請個案，「我們不希望公務人員去，所以都已否決」。梁文傑表示，這兩個被否決的申請案，一個是受管制的已退休人員，一個是還在職公務人員。

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