駐京周記：網購女裝退貨率高企 反映買賣矛盾

記者翻了翻自己的購物平台App，發現近期買的衣服確實有一半都選擇退貨。拿到手不是貨不對辦，就是尺碼小得像童裝。主播們在直播中穿上像仙女，記者穿上就像是去要飯。各平台的本人退貨記錄也顯示，往年只有少數幾件不合適衣服退貨，今年退貨率格外高。

尺碼趨小貨不對辦 推高退貨率

和幾位服裝業者聊過後發現，今年退貨率高不是沒有道理。「客戶（網店）的訂單尺碼愈來愈小，很多衣服有XS沒有XL，就算是有XL也跟幾年前的L碼差不多。」一位做品牌定製的業者說。不知道是不是因為大碼女裝被單獨分類了出去，商家的女裝尺碼愈做愈小，成為很多女性消費者們吐槽的問題。

除了尺碼小，賣家秀和模特們身上的衣服和買到的衣服「貨不對辦」也是常有的情況。記者買回一套淡粉色的套裝，到手後卻是一套「災難」的熒光粉色套裝，和模特身上的衣服完全「兩模兩樣」，只好退款，但運費要自行承擔。

而關於「運費險」，在消費者服務平台「黑貓投訴」的網站上，投訴就達到了107,209條。其中關於平台無故關閉運費險的投訴佔了最新投訴的九成以上。記者也翻看了一下自己的抖音商城，發現在退款了一件女裝之後，就再也沒有享受過運費險的服務。這對很多消費者來說是普遍現象。

今年5月，淘寶還上線「高退款人群屏蔽功能」，允許服飾行業商家設置屏蔽功能，可以完全屏蔽「高退款人群」和「異常退款人群」，也可以減少向退款率較高消費者推送商品。官媒直言這是「對合法行使『無理由退貨權』的消費者的一種懲罰」。

近年來，因為平台「僅退款」規則的出現，誕生了一批「薅羊毛」的消費者無節制鑽漏洞，造成商家損失嚴重。很多商家採取「預售」制度規避損失，增加了不確定性，退貨率自然居高不下。各平台寄希望於屏蔽功能和取消運費險，顯然只是加深了消費者與商家的矛盾。在促消費的重大國策之下，如何制定公平的規則，保護雙方利益，是監管部門及平台迫切解決的問題。

駐京記者 王佩凡