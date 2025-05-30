中國與島國洽警務合作 倡加快自貿商談

基里巴斯、紐埃、湯加等11個同中國建交的島國外長或代表，以及太平洋島國論壇副秘書長納亞西應邀參會。新華社報道，中國外長王毅在會後同基里巴斯總統兼外長馬茂共同會見記者，王毅指出，與會各方圍繞如何推進雙方合作以及共同關心的國際地區問題進行了深入交流，達成包括倡導平等相待、倡導共同發展，倡導公平公正，倡導開放包容及倡導互學互鑑等五方面共識。

王毅感謝島國恪守一中 證台獨無市場

王毅表示，中方感謝島國紛紛主動重申恪守一個中國原則，理解和支持中國維護國家主權和領土完整的正當權利，「在二戰勝利80周年和台灣回歸中國80周年之際，島國的承諾正當其時；這表明『台獨』在島國沒有任何市場。」外交部發言人毛寧昨稱，雙方關係的發展生動詮釋了「友好不分先後，合作不分大小」，為全球南方團結謀發展作出了表率。

據外交部官網消息，中方梳理了落實共識舉措的12項清單，包括發布《中國深化同太平洋島國應對氣候變化合作倡議》，向島國提供200萬美元應對氣候變化資金，年內在太平洋島國實施200個「小而美」民生項目，加快同有關太平洋島國雙邊自由貿易協定商談，年內舉辦第四屆中國-太平洋島國執法能力與警務合作部級對話，援助島國農業技術、合作養殖，提供274個各類獎學金名額，派遣7批56名醫療隊員等。