拆局：轟6部署永興島縮短航程 加快對第一島鏈反應速度

中國近10餘年來在南海大規模進行島礁建設，永興島機場經擴建後，已可停靠各類大飛機。2018年，解放軍空軍一個轟炸機師從中國南部一個機場起飛，多型多架轟炸機在永興島機場着陸和起飛，當中包括轟6K，引起外界高度關注。

軍事專家：滿彈航程涵台灣、南沙各島

內地軍事專家認為，永興島戰略地位突出，轟6「滿彈」起飛的話，航程可以覆蓋台灣島、南沙各島，其掛載的各種尖端導彈極具威懾力，而且目前在南沙還有永暑礁、美濟礁、渚碧礁三個建有跑道的大型人工島，在本區域內，轟6戰術優勢明顯。

《環球時報》前總編胡錫進昨在微博發文表示，「美國可以在這個地區炫耀軍事優勢的時代結束了」。胡錫進說，中國不主動宣布轟6部署，而是外電用他們聲稱的衛星照片做「披露」，這不是中方信息不透明，而是不想為本地區製造緊張氣氛的善意。「我們在自己的島嶼上部署戰機，美國等雖然不高興，但無力阻止。美國和其盟友在南海的軍事行動愈多、愈囂張，中方的軍事部署自然會相應愈多」。