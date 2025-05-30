「轟6」部署西沙永興島 展制衡南海軍力 分析稱強硬回應菲美軍事行動 料非長駐

路透社報道，衛星公司Maxar Technologies 的圖像顯示，5月19日有兩架轟6停在永興島機場停機坪。衛星圖像可見，停機坪另一方還停靠兩架運20大型運輸機和一架空警500預警機。報道引述分析者認為，轟6不太可能長期駐紮在永興島，可能是在基地之間輪換兵力。轟6這種戰略裝備通常駐紮在防空能力更好基地以防敵襲。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係研究學院學者許瑞麟（Collin Koh）認為，中國的長程轟炸機並不需要部署在西沙群島上，此舉的目的「似乎是針對菲律賓、美國和其他事態所發出的全方位信號」。

中國和菲律賓近期在南海的紛爭不斷，而菲屢獲域外國家支持。美菲兩軍周一（26日）開啟代號「2025海上勇士合作」的聯合演習，日本陸上自衛隊與韓國海軍陸戰隊首次參演，演習意圖明確指向中國。以英國威爾斯親王號航母為首的多國航母戰鬥群也應菲律賓要求，於4月起航前往南海，有報道指將在6月份部署在南海。

每逢南海升溫 轟6K均掛彈出動

5月初，美國和澳洲、菲律賓在南海開展以加強聯合行動能力為目的聯合巡航。而在3月底美國防長訪問菲律賓前夕，中國官媒播出轟6系列的轟6K掛彈巡航黃岩島空域影片。近年每逢南海升溫時，轟6K都有掛彈出動。

轟6轟炸機是西安飛機工業集團生產的中型後掠翼噴氣式轟炸機，其前型是前蘇聯在上世紀50年代授權中方生產的圖16轟炸機。該機持續進行現代化改良提升性能，重點改進航電系統，加裝先進雷達和干擾系統。作為中國現役唯一的戰略轟炸機，預計將至少服役至2030年。而其最大功能是作為中國各種先進空基導彈的載具，包括高超音速導彈。

報道還引用地區軍事活動文件指出，自5月初以來，北京在台灣、日本南部島嶼以及東海和南海附近部署了比平時規模更大的艦隊。此外，北京還派出兩個航母戰鬥群，其中山東艦目前位於繁忙的南海航道，遼寧艦則在台灣東南沿海附近。值此南海議題成為焦點之際，頗有展示軍力之意。

中國防長缺席香會 2019年來首次

亞洲安全論壇香格里拉對話周五起在新加坡舉行，中國國防部昨日在記者會上宣布，中國人民解放軍國防大學代表團將從當天至6月2日出席香格里拉對話會並參訪新加坡軍地有關機構，是中國防長2019年以來首次缺席香會。法國總統馬克龍將在會上發表演說，美國防長海格塞斯亦將闡述特朗普政府有關南海的政策。

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