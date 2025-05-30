「轟6」部署西沙永興島 展制衡南海軍力 分析稱強硬回應菲美軍事行動 料非長駐

【明報專訊】南海緊張局勢下，中國國防部長確定不出席今天（30日）起舉行的年度香格里拉對話會，同時，外媒引用衛星圖像指中國在南海西沙永興島本月新部署了包括兩架轟6遠程轟炸機在內的軍機，分析認為此舉是解放軍展示日益增強軍事實力，也是中方針對菲律賓、美國等在南海行動作出的強硬回應。
路透社報道，衛星公司Maxar Technologies 的圖像顯示，5月19日有兩架轟6停在永興島機場停機坪。衛星圖像可見，停機坪另一方還停靠兩架運20大型運輸機和一架空警500預警機。報道引述分析者認為，轟6不太可能長期駐紮在永興島，可能是在基地之間輪換兵力。轟6這種戰略裝備通常駐紮在防空能力更好基地以防敵襲。
新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係研究學院學者許瑞麟（Collin Koh）認為，中國的長程轟炸機並不需要部署在西沙群島上，此舉的目的「似乎是針對菲律賓、美國和其他事態所發出的全方位信號」。
中國和菲律賓近期在南海的紛爭不斷，而菲屢獲域外國家支持。美菲兩軍周一（26日）開啟代號「2025海上勇士合作」的聯合演習，日本陸上自衛隊與韓國海軍陸戰隊首次參演，演習意圖明確指向中國。以英國威爾斯親王號航母為首的多國航母戰鬥群也應菲律賓要求，於4月起航前往南海，有報道指將在6月份部署在南海。
每逢南海升溫 轟6K均掛彈出動
5月初，美國和澳洲、菲律賓在南海開展以加強聯合行動能力為目的聯合巡航。而在3月底美國防長訪問菲律賓前夕，中國官媒播出轟6系列的轟6K掛彈巡航黃岩島空域影片。近年每逢南海升溫時，轟6K都有掛彈出動。
轟6轟炸機是西安飛機工業集團生產的中型後掠翼噴氣式轟炸機，其前型是前蘇聯在上世紀50年代授權中方生產的圖16轟炸機。該機持續進行現代化改良提升性能，重點改進航電系統，加裝先進雷達和干擾系統。作為中國現役唯一的戰略轟炸機，預計將至少服役至2030年。而其最大功能是作為中國各種先進空基導彈的載具，包括高超音速導彈。
報道還引用地區軍事活動文件指出，自5月初以來，北京在台灣、日本南部島嶼以及東海和南海附近部署了比平時規模更大的艦隊。此外，北京還派出兩個航母戰鬥群，其中山東艦目前位於繁忙的南海航道，遼寧艦則在台灣東南沿海附近。值此南海議題成為焦點之際，頗有展示軍力之意。
中國防長缺席香會 2019年來首次
亞洲安全論壇香格里拉對話周五起在新加坡舉行，中國國防部昨日在記者會上宣布，中國人民解放軍國防大學代表團將從當天至6月2日出席香格里拉對話會並參訪新加坡軍地有關機構，是中國防長2019年以來首次缺席香會。法國總統馬克龍將在會上發表演說，美國防長海格塞斯亦將闡述特朗普政府有關南海的政策。
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