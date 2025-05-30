無人艇助力 偷釣黨肆虐洞庭湖保護區

農村農業局稱無執法權 只可勸導

央視新聞報道，現在是魚類繁殖期，但在嚴禁釣魚的湖南東洞庭湖的國家級水產種質資源保護區的核心區，湖堤站滿了釣魚愛好者，有人即釣即烹煮野生魚美食，有人則瞄準黃顙、江團等受保護的稀有魚類。

在南洞庭湖，有釣魚人將無人艇開進深水區「打窩」（撒魚餌）引魚，並將破壞力更大的盤鈎（在環盤上安裝多個鈎）帶進深水區。一旦有魚上鈎，其餘幾鈎也會掛住魚身，無法掙脫。在盤鈎、串鈎、錨鈎、子母鈎、爆炸鈎、蝴蝶鈎等「大殺傷力」魚鈎的包圍下，大魚插翅難逃。

釣友用被禁的活體餌料吸引掠食性魚類。報道提及，傳統釣魚日均捕獲量約2至3公斤，而泥鰍釣法日均可達20至50公斤，等同「精準打擊」生態鏈關鍵物種，如今用泥鰍釣魚已被全國禁止。

釣魚者遺棄的垃圾會對水生生物造成致命傷害，包括被稱為「水中大熊貓」的江豚。長江江豚繁育研究中心主任郝玉江表示，很多江豚遭漁線纏繞受傷後不容易被發現，得不到救助，時間長了就會傷口感染死亡。