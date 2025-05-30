東數西算 助AI遠程監控企業員工 黔貴安超算中心客群廣 製作《哪吒2》《流浪地球2》特技

香港傳媒採訪團獲中聯辦同貴州當局安排到貴州考察，昨到貴安新區參觀，該區數據中心雲集，包括騰訊、蘋果iCloud 、華為等。

中電信供算力 擁高速傳送網絡

採訪團到訪中國電信雲計算貴州信息園，園區佔地586畝，有29座機樓、80萬台伺服器，中電信的「天翼雲」提供算力，承接Deepseek等大模型數據。通過高速傳送網絡，數據5毫秒便可傳送到大灣區。

據園區人員介紹，園區內的「貴安超級計算中心」承擔了《哪吒2》四成特技效果製作。該中心2020年底啟用，也為《流浪地球2》及《長津湖》等影視作品提供算力支撐。

園區亦會為不同企業提供運用數據及AI方案，如該省一間包點企業利用AI及人臉識別技術，監控及分析員工行為，員工有沒有上班、行為「異常」如無戴口罩等，均實時顯示監控屏幕上，員工偷懶違規表現一目了然。該公司更利用大數據處理生產流程、物流，及分析產品銷售表現。中國電信亦助貴州一間酒廠自動監控酒庫的庫存，每個酒缸上安裝儀器，可遙距即時看到廠庫畫面，及遙距閱讀酒缸的白酒狀况數據，包括重量、開缸日期等。

有旅遊網則利用貴州的數據中心運算，分析全國遊客的出行喜好；有企業用大數據分析全國居民網購貨品分類及喜好，及貨主出貨狀况，協助網購營銷及控制物流。

貴州去年軟服務收入首逾千億人幣

「東數西算」工程是讓東部發達地區的數據，交由資源充裕的西部處理。貴州曾是貧窮省份，但近年大力發展數據中心產業，在「東數西算」工程下，貴州算力已成為全國經濟發展的重要動力，去年貴州「軟服務」收入首次超過1000億元人民幣。

明報記者