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昔反共今擬訪陸 台網紅獲京歡迎

【明報專訊】曾以反共言論出名的台灣網紅「館長」陳之漢近日表示要到中國大陸旅遊、當「和平大使」，展示大陸真實、顛覆偏見，強調行程未接受贊助、無關政治。國台辦發言人陳斌華昨日表示，歡迎台灣網紅等台胞走訪大陸，基於善意、實事求是地向兩岸受眾分享見聞，增進彼此了解，相信其大陸之行必順利。

反共網紅指在陸經商 館長否認

被大陸列為「台獨打手」的博主「八炯」溫子渝前天表示，有浙江統戰部官員透露，「館長」的運動品牌在義烏從事跨境電商，當局邀請多名台灣網紅合作直播帶貨，收入可觀。「館長」昨否認指控。

國台辦昨例行記者會上，陳斌華批評民進黨當局堅持台獨立場，操弄反中抗中、煽動兩岸對立、阻撓兩岸交流，將嚴懲包括「八炯」等配合民進黨當局迫害台胞的幫兇。

公開資料顯示，「館長」出身寒微，從軍隊退伍後一度加入幫派，之後開始練習健美、搏擊，逐漸在網上累積名氣，以敢怒敢言的形象示人。他積極參與政治，早年公開批評大陸人權狀况、抨擊北京。他曾多次批評國民黨親共，反對兩岸統一。

「館長」近日直播時表示，自己去大陸不會被帶走。陳斌華稱，只要遵紀守法，台灣同胞赴陸可像「回自己家一樣，輕輕鬆鬆」，會發現大陸美好、先進、安全，大陸同胞善良、熱情、親切，「只要來過一次，一定還想再來」。

持反華立場的印太戰略智庫執行長矢板明夫周一（26日）在facebook表示，陸方透過「館長」大陸行向台灣民眾展示「中國人民熱情好客」、「中國是自由的」、「台灣自由民主法治」、「民進黨邪惡」等等，「館長」將成為陸方的「統戰樣板」而非「和平大使」。

親陸台星受查 國台辦：採措施助維權

台灣當局早前表示，要查處配合大陸對台統戰的台灣藝人；台灣藝人許多行為並非自發，不會讓他們被大陸予取予求。陳斌華昨表示，台灣藝人表達對中華文化、兩岸一家親的認同，是真情流露，是其自由與權利，將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣藝人來大陸發展，當局將採取必要措施維護其合法正當權益。

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