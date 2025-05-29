貴州天眼變名勝 小鎮「太空遊」年吸130萬客

「中國天眼」2016年建成，「鑊」形的500米口徑球面射電望遠鏡「FAST」，是全球最大單口徑射電望遠鏡，主要用作偵測宇宙中脈衝星發出的電磁波，至今已發現約1000個脈衝星，本月亦有新發現。當局計劃利用「中國天眼」周邊30公里內的優良電磁波環境，建設數十台40米口徑射電望遠鏡與「FAST」組成核心陣，目前兩台已竣工，正測試。

香港傳媒採訪團獲中聯辦與貴州當局安排考察貴州，到訪「中國天眼」所在的平塘鎮，當地利用天文主題發展旅遊經濟。貴州平塘問天旅遊發展有限責任公司市場營銷部副經理范大猛稱，港澳地區每月也有團體來訪。他稱景區的展館會辦天文相關的科普活動，對中小學生吸引力頗大，因小孩對星空天體有興趣。

設天文展館 主打兒童市場

今年景區五一黃金周，接待遊客6.4萬人次，按年增11.5%。此外，雖然遊客不准帶手機等任何電子產品參觀「中國天眼」，但觀景台會有人收費用菲林相機替遊客拍照。

貴州山水聞名，傳統景區包括黃果樹瀑布、荔波的小七孔景區等。荔波樟江風景名勝區管理處副處長吳冬稱，旅遊佔當地地區生產總值約70%，小七孔正規劃增加景點、開發新線路及更多娛樂項目，例如嬉水區等。他稱去年600萬人次到訪，香港客佔約1%，今年目標是660萬人次。

明報記者