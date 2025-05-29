貴州天眼變名勝 小鎮「太空遊」年吸130萬客

【明報專訊】貴州曾是貧困省份，但近年大力推動科技基建及旅遊促進經濟。中央政府在貴州平塘縣布依族聚居的山區建成全球最大的天文望遠鏡「中國天眼」後，當地在附近建設「天文小鎮」，設立天文展覽館及旅館等配套，去年景區接待遊客130萬人次，按年增13.3%，營收7961萬元人民幣，按年增近19%，遊客包括香港天文愛好者。
「中國天眼」2016年建成，「鑊」形的500米口徑球面射電望遠鏡「FAST」，是全球最大單口徑射電望遠鏡，主要用作偵測宇宙中脈衝星發出的電磁波，至今已發現約1000個脈衝星，本月亦有新發現。當局計劃利用「中國天眼」周邊30公里內的優良電磁波環境，建設數十台40米口徑射電望遠鏡與「FAST」組成核心陣，目前兩台已竣工，正測試。
香港傳媒採訪團獲中聯辦與貴州當局安排考察貴州，到訪「中國天眼」所在的平塘鎮，當地利用天文主題發展旅遊經濟。貴州平塘問天旅遊發展有限責任公司市場營銷部副經理范大猛稱，港澳地區每月也有團體來訪。他稱景區的展館會辦天文相關的科普活動，對中小學生吸引力頗大，因小孩對星空天體有興趣。
設天文展館 主打兒童市場
今年景區五一黃金周，接待遊客6.4萬人次，按年增11.5%。此外，雖然遊客不准帶手機等任何電子產品參觀「中國天眼」，但觀景台會有人收費用菲林相機替遊客拍照。
貴州山水聞名，傳統景區包括黃果樹瀑布、荔波的小七孔景區等。荔波樟江風景名勝區管理處副處長吳冬稱，旅遊佔當地地區生產總值約70%，小七孔正規劃增加景點、開發新線路及更多娛樂項目，例如嬉水區等。他稱去年600萬人次到訪，香港客佔約1%，今年目標是660萬人次。