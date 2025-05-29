三邊峰會聯合聲明：研本幣跨境支付合作

中新社報道，聯合聲明提到，三方致力於發揮東盟、中國和海合會的互補，促進經濟合作。優先領域包括：促進自由貿易，歡迎中國-東盟自貿區3.0版升級談判全面完成，期待升級議定書早日簽署和生效，期待中國-海合會自貿協定談判早日完成；加強產業鏈供應鏈韌性，促進可持續貿易，在數碼及綠色經濟技術等新興和未來產業，創造經濟機遇；探索本幣與跨境支付合作等。

聲明還提到，探索包括清潔能源開發在內的新商業機會；鼓勵在能源基建方面的投資和合作，包括海底電纜和跨境輸電等項目。聲明並強調區域主義和多邊主義、地區團結和國際法在應對共同挑戰中的重要，同時維護東盟在不斷演變的地區架構的中心地位，促進地區和平、穩定、發展。

有分析指出，美國保護主義正重塑全球貿易關係，特朗普宣布對全球貿易伙伴徵收進口關稅後，中國明顯加強與東南亞的關係。美國關稅同時促使東盟成員國尋求多元化，包括促進與海灣國家、中國的交流。

華試沙特等4國免簽一年

另外，中國昨宣布對沙特阿拉伯、阿曼、科威特、巴林4國試行免簽。外交部發言人毛寧昨在記者會稱，下月9日至明年6月8日，對該4國持普通護照者，試行過境不超過30天可免辦簽證入境。毛稱，加上2018年全面互免簽證的海合會成員國阿聯酋、卡塔爾，中國已對6個海合會國家免簽。