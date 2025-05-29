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高考在即AI監場 半秒捉40種作弊 考生8年來首減 專家稱無關出生人口

【明報專訊】內地教育部昨日公布，今年高考報名人數1335萬，較去年減7萬，是2017年以來高考報名人數首次減少。同時，今年一些省份使用人工智能（AI）監考，考生的40種異常行為能在0.5秒內觸發警報，讓違規行為「無處遁形」。

今年高考時間為下月7至9日。教育部昨公布數據，今年報名人數1335萬。過去10年，2015至2017年高考報名人數維持在約940萬，2018年升至975萬，此後穩升。去年突破1300萬，創歷史新高，直至今年微跌，打破多年來報考人數持續增加的趨勢。

專家：連年增因統計標準改

惟今年另類考生減

「澎湃新聞」報道，今年考生規模減少，與出生人數不直接相關，因今年考生主要2007年出生，當年出生人口比2006年更多，今年高考生卻比去年減7萬。中國教育發展戰略學會學術委員會委員陳志文指出，近年高考報名人數增長，主要是報考人數統計標準變化，除了傳統高考生，還包括中職單招（職業高考）以及專升本（專科升本科），後兩類考生人數在一些省份佔比高達30%，但今年增長勢頭放緩，導致總量微跌。因此，近年高考報名人數增長，無關傳統高考人數快速增長。陳估計，未來3年新生兒徘徊在約1600萬，甚至不足1600萬，高考報名人數應不會大幅增長。

本科擴 名校招生額增4%

同時，今年國務院《政府工作報告》提出「推進優質本科擴容」。今年高校招生規模將進一步擴大，尤其是「雙一流」建設高校的本科招生，計劃增加2萬人以上，增約4%。

就今年高考，教育部要求全方位防範作弊，包括強化「人防」、「物防」、「技防」，加強入場安檢，推動智能安檢門功能升級，強化對手機、智能手表等違規物的檢查，加強考場監考巡考，推動智能巡查檢查，鞏固考試安全防護網。

江西、湖北等省份今年高考將用AI輔助監考。廣東陽江有15個考點採用AI監考系統。系統透過攝像鏡頭全方位攝影並與算法匹配，對監考員和考生實時監控、做數據分析。中國電信陽江分公司副總經理謝革雄指出，監控過程中，AI算法自動匹配40種異常行為模型，包括考生細微的手勢交流、物品傳遞均能監測到，0.5秒內觸發監控端警報並標註細節，供監考員人工覆核。

據江西贛州市教育考試中心日前發出公開信顯示，全省將全面實施考場AI實時巡查，全程監控，考後將全省統一檢查審查錄像，「考生的任何違規行為將無處遁形」。

湖北亦將全面推行考場實時智能巡查，對交頭接耳、左顧右盼、逾時作答等違規行為，以AI技術實時發現並預警。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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