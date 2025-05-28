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山東化工廠爆炸5死19傷6失蹤

【明報專訊】山東濰坊高密市姜莊鎮友道化學有限公司昨天上午11時57分發生劇烈爆炸，附近樓房的門窗、玻璃被衝擊波震毁，現場產生巨大火球和蘑菇雲並飄出黃色煙霧，廠房猛烈燃燒。截至晚上7時25分，事故已造成5死19傷，6人失聯，當局表示搜救等工作仍在進行。

方圓百米炸毁 空氣刺鼻

爆炸發生後，空拍短片顯示方圓百米廠房損毁嚴重；不遠處另一家工廠也冒出濃煙，當地網民稱是高壓線被炸斷後引燃。據央視新聞報道，應急管理部已派出工作組趕赴高密現場。當地消防救援隊伍派出55車、232人到場處置。山東省委、省政府部署成立聯合救援指揮部，組織救援、家屬安撫、善後處置、環境監測等各項工作。「上游新聞」引述現場附近商戶稱，空氣中瀰漫刺鼻氣味，當局組織村民疏散。

涉事企業友道化學是主要從事農藥及醫藥生產，工廠內存放大量含苯化工原料。據「貝殼財經」，友道化學的氯蟲苯甲酸胺（Chlorantraniliprole）原藥一期項目耗資10億元（人民幣，下同），年產1萬噸，產值將突破每年50億元。友道化學今年4月成為中國首家獲得美國環境保護署（EPA）登記批准的氯蟲苯甲酰胺原藥生產商。氯蟲苯甲酸胺是目前全球用量最大的廣譜殺蟲劑之一。據《大河報》，濰坊市應急管理局曾於2024年對友道化學等企業前期重大事故隱患整改落實情况實地檢查。

友道化學母公司豪邁集團是世界最大的輪胎模具生產商。據胡潤富豪榜，豪邁集團創始人張恭運是高密本地人，擁有130億元身家。

相關字詞﹕爆炸 化工廠

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