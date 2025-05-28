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「養殖航母」灣區伶仃下水 年產5000噸魚 8萬立方米「水下宮殿」 自航牧魚提升品質

【明報專訊】全球首艘自航式（依靠自身動力航行）水體自然交換型深海養殖工船「灣區伶仃」號昨日在廣東江門下水，整船養殖空間近8萬立方米（約32個標準游泳池），可年產5000噸魚，堪稱養殖航母。

央視新聞報道，「灣區伶仃」號深海養殖工船規模宏大，總長155.8米，最大吃水深度20米，重量超過一萬噸。與一般漁船不同的是，「灣區伶仃」號水下部分並非封閉結構，而是由15根方形立柱，拼砌成一個「水下宮殿」。通過掛設魚網，隔出12個獨立的養殖艙室，創新性的開放結構讓自然海水自由流通，形成接近天然的魚類生長環境。還可同時開展多種魚苗養殖，極大地豐富養殖類型。

猶如超巨大養殖魚排的「灣區伶仃」號，整船擁有近8萬立方米的廣闊游動空間，提升魚苗活力和魚肉品質；年產5000噸魚，相當於陸地5000畝魚塘產量，主要供應大灣區。

採全電推進系統舵槳 航向合適地

「灣區伶仃」號採用全電推進系統，擁有20千瓦風力發電系統，能夠滿足靜態養殖時用電需求。該船擁有兩台3600千瓦的舵槳機，3.8米直徑槳葉能夠讓「灣區伶仃」號遨遊海域，一次航行可達2000海里。船上搭載高精度GPS、北斗衛星導航定位系統，可即時報告航行水域的位置，為養殖人員作提醒。

中交四航局航通公司總經理黃紅宇表示，「灣區伶仃」號在「游弋」模式下，能夠依據即時海洋環境數據和魚群分佈情况，通過驅動螺旋槳運轉，靈活調整航速、航向，找到適合養殖魚群生長水域。「灣區伶仃」號還在各個養殖艙室內安裝多個感測器和自動餵食系統，當局部海域水溫異常或水質污染，船體可自動升高養殖艙室，減少水阻力，快速航行到理想水域，確保養殖魚群安全。

在靜態養殖期間，「灣區伶仃」號還具備海上休閒功能，為遊客提供垂釣、主題食宿等服務。據介紹，該船未來主要在珠海萬山群島海域作業，專注於養殖金鯧魚、章紅魚、紅瓜子斑魚等海產。因應附近海域颱風頻發，「灣區伶仃」號選用了重量更輕、質量更優的高強鋼作為建造主材料，可以抵禦12級颱風。

可抵禦12級颱風 具海上休閒功能

內地近年推動科技養漁，早前在大嶼山南邊約8.5公里放置全球首台半潛式波浪能養殖平台「澎湖」號，利用波浪能及太陽能發電，實現零碳排放、能源自給，利用1.5萬立方米的網箱放養鮸魚，並向香港市場出售。

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