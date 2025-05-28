讚三邊峰會 李強：地區經濟合作創舉

會議以「共創機遇，共享繁榮」為主題。東盟、海合會國家，東盟觀察員領導人及東盟、海合會秘書長等出席；會議通過了《東盟-中國-海合會峰會聯合聲明》。央視新聞報道，李強指出，各方應當牢牢把握歷史性機遇，不斷豐富三方合作內涵，努力打造當今時代跨區域開放、跨發展階段合作、跨文明融合的全球合作發展典範；三方要拿出實際行動，推動合作不斷走深走實。

李強表示，中方願同東盟、海合會加強伙伴關係，商討制定高質量共建「一帶一路」行動計劃，加強基礎設施等對接聯通，拓展能源、農業、人工智能、數字經濟、綠色低碳等領域合作，促進人員往來和民心相通。三方要加強多邊事務溝通協調，推動全球治理朝着更加公正合理方向發展。

報道稱，與會領導人高度評價三方加強合作對促進各自發展和地區繁榮穩定的重要作用，表示峰會開闢了三方共迎挑戰、共謀發展的新篇章，願進一步深化「一帶一路」合作，加強互聯互通、產供鏈等領域合作，推動構建命運共同體。