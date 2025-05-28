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澳洲圖收回中企控達爾文港 美資擬競購 華使批道義欠妥

【明報專訊】澳洲政府近日表示將施壓收回達爾文港控制權，讓經營該港口的中國公司嵐橋集團出局。澳媒周二（27日）披露，總部設在紐約的私募基金博龍資本管理（Cerberus Capital Management）計劃向嵐橋集團提出購買該港99年租約。中國駐澳洲大使肖千表示，澳方的做法，在道義上是欠妥的；外交部昨也回應稱，中國企業的合法權益應當受到充分保護。

博龍資本創始人任美副防長

《澳洲人報》昨報道，澳總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）被敦促利用美私募基金收購達爾文港的提議，向嵐橋集團發出最後通牒，港口要麼出售、要麼被沒收。報道指，博龍資本的報價略高於高於嵐橋此前支付的5.06億澳元（約25.58億港元）。博龍資本的聯合創始人范伯格（Steve Feinberg）於今年3月被任命為美副防長。

達爾文港是澳洲最北端的海事設施，每年約有2000名美國海軍陸戰隊在此訓練半年。2015年，澳北領地政府將該港口99年經營權出售給嵐橋集團。阿爾巴尼斯上月在競選期間宣稱，該港是澳洲戰略資產，必須掌控在澳洲人手中。

嵐橋集團在澳洲的非執行董事奧康納（Terry O'Connor）昨向彭博社透露，目前集團尚未收到澳洲政府任何層級的「報價或接洽」，並稱「達爾文港運營照常，我們將繼續專注於業務增長」。他又表示，集團對肖千大使的言論表示歡迎，肖千是在上周參觀達爾文港後發表有關言論。根據中國駐澳大使館聲明，肖千認為澳方在港口虧損時把它租出去，在港口盈利時將其收回，這在道義上是欠妥的。

內地官媒《環球時報》昨也發表社評警告稱，如果堪培拉強行收回達爾文港的租約，將給澳洲埋下遺患無窮的禍根。文章稱，這除了表明澳洲政府可以出於政治目的任意干預商業合同，也將是該港從中澳商業合作向美澳軍事開發危險轉向的象徵。

相關字詞﹕肖千 租約 私募基金 達爾文港 中澳關係

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