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拆局：降公務活動成本 騰資金發展

【明報專訊】中共中央、國務院本月2日印發修訂後的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》（下稱《條例》），當中的首要原則「堅持從嚴從簡，帶頭過緊日子，勤儉辦一切事業，降低公務活動成本，騰出更多資金用於發展所需、民生所盼」，反映了此輪整頓的重要目的之一。

中共十八大後推出「八項規定」，厲行勤儉節約、反對奢侈浪費和奢靡之風、廉潔從政、工作作風務實等，繼而2013年11月首次發布《條例》將有關要求制度化。今年，中共中央總書記習近平親自部署，全國兩會後至7月在全黨開展「深入貫徹中央八項規定精神學習教育」，並推出修訂版的《條例》，新增條文可以說都是十餘年來的新問題。

禁搞「政績工程」 工作餐不供煙酒

除了「帶頭過緊日子」、「騰出更多資金用於發展所需、民生所盼」的新增原則，《條例》還新提出，嚴禁搞勞民傷財「形象工程」、「政績工程」，防止重大決策失誤造成嚴重浪費；黨政機關辦公用房閒置的，可以按照規定轉換用途、置換、出租等方式及時處置利用。

國內公務接待工作餐不得提供高檔菜餚，不得提供香煙，不上酒；從嚴控制會議規模、會期，不搞層層「陪會」（要求公務員參加各種會議撐場）；工作會議一律不擺花草、不製作背景板；經批准的節慶展會論壇、運動會、賽會等活動，不得違規使用財政資金邀請名人明星參與活動等。

明報記者

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