多省整治吃喝風 中紀委：露頭就打 專門開會重申「八項規定」精神反奢靡 「以案為鑑」

強化警示教育 發現一宗曝光一宗

江西、河北兩省省委書記前日專門召開「專班」（為推進某項工作而專門組建的跨部門班子）、會議。其中，江西省委書記尹弘到省級層面中央八項規定精神工作專班調研。他在座談會中稱，要突出重點抓好集中整治，聚焦違規吃喝、違規收送禮品禮金等突出問題，建立查擺（查找、攤開）問題清單，逐條逐項抓好落實；要以案為鑑，強化警示教育，抓現行、抓典型，把典型案例作為「活教材」以案說紀。

周一在河北舉行的全省領導幹部警示教育會議，以視像會議形式召開，各市設分會場。省委書記倪岳峰強調，要從典型案件中汲取深刻教訓，要逐項落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，對違規吃喝問題動真格、抓現行，自覺抵制享樂主義、奢靡之風。

中國官場存在飯局文化，並接連發生官員酒局「喝死」事件。中紀委辦公廳本月中通報，河南信陽10名政法官員違反八項規定精神「頂風吃喝」，其中5人飲4瓶白酒、造成1人飲酒後死亡，而當時正是開展「深入貫徹中央八項規定精神」學習教育期間。河南省委書記劉寧早前主持召開省委常委會會議暨省委黨的建設工作領導小組會議，強調事件是「典型的目無法紀、頂風違紀」，性質極為嚴重，全省部署違規吃喝專項整治，明確堅決煞住吃喝歪風、防止反彈回潮。

河北省紀委監委昨公布8個違反八項規定精神的典型問題，其中唐山師範學院原黨委書記孫貴石2022年至2024年，將其親戚的一處房產作為宴請場所，多次組織領導幹部及下屬聚餐，食用高檔菜品、飲用高檔酒水。雲南也部署集中糾治黨員幹部和公職人員違規飲酒，強調發現一宗、查處一宗、曝光一宗。

近日中央一再強調整治「吃喝風」。中紀委書記李希前日在中央紀委常委會舉行集體學習時，要求紀檢監察機關，要進一步以釘釘子精神，嚴肅查處違規吃喝、違規收送禮品禮金等突出問題，深入推進風腐（作風、腐敗）同查同治。

中央強調「過緊日子」 列禁止行為

事實上，在面對經濟下行、地方政府財政壓力加大的背景下，中央多年強調政黨機關要「過緊日子」，並寫入今年3月全國兩會的政府工作報告。官方還接二連三發布文件，包括3月底發布《中央列出違反八項規定清單80條》，列明80條具體的禁止行為，涵蓋公務用車、出差規模、外出用餐等方面。包括全面禁止在承德避暑山莊、五台山等21個熱門景點舉行黨政會議。

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