每周兩三趟私人會所 黨媒揭副部級官大吃喝

《人民日報》在題名「持之以恆加固中央八項規定堤壩」的文章中稱，不正之風和腐敗問題互為表裏，恰如一枚硬幣的兩面，必須堅持系統觀念，兩面治、同時抓。文中披露，黑龍江省人大常委會原副主任李某某，要求私營企業主將其公司辦公場所改造成私人會所，並配備餐廳、卡拉OK包房等供其使用。

官媒前述的「李某某」即李顯剛，他在今年2月19日涉嫌受賄、貪污被依法提起公訴，官方在通報中曾批其「違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規出入私人會所」、「道德敗壞」等。此外，通報另指出，李顯剛妄議黨中央大政方針，有對抗組織審查、規矩意識缺失、違規打探巡視信息、違規留存涉密文件等問題。

正部級李微微涉受賄被起訴

另據「正義網」報道，十四屆全國政協人口資源環境委員會原副主任李微微涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高檢察院指定，近日已由海南省檢察院第一分院向海南省第一中級法院提起公訴。

今年1月24日，中央紀委國家監委宣布，李微微嚴重違紀違法被「雙開」。通報稱，李微微無視中央八項規定精神，違規接受宴請；違反組織原則，違規選拔任用幹部；違規收受禮金；對家人失管失教，大搞「全家腐」；利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。