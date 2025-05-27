河南女生自殺引發抗議 上千學生市民圍校衝擊

根據X平台帳號「李老師不是你老師」上傳信息，事主是許昌第六中學的初一學生吳怡佳。據其親屬及同學描述，吳的父母在外地務工，由其他親屬照看，學習成績優異。據稱張姓新班主任接手班級後，卻對其欺凌並長達半年，包括頻繁的公開辱罵、罰站、一整天不讓她進教室上課、在酷暑天氣下強迫跑步，並煽動班內其他同學孤立她。

家屬指老師欺凌 現抑鬱症狀

據吳怡佳的表姐稱，長期的虐待導致吳怡佳出現明顯的抑鬱症狀，並曾向遠在外地的母親哭訴，請求轉學。本月23日，吳怡佳在被連續罰站3天後，從其居住公寓樓的16層跳下身亡。

事件發生後，家屬稱校方不僅未能積極承擔責任，反而試圖將責任歸咎於家庭監管不力。有學生稱，學校及涉事班主任在與家屬的溝通過程中表現冷漠，班主任甚至被目擊在會談時看手機，進一步激化家屬情緒。

5月24日晚上，吳的家屬開始到許昌六中門口向圍觀民眾哭訴其遭遇，死者的同學們開始在各大社交平台發布信息，聲援逝者並呼籲民眾關注。25日早上，親屬再次來到學校門口，手持吳怡佳的照片公開控訴。大量學生、家長、市民陸續聚集到許昌六中門口，抗議學校和老師的作為，為死者討公道。現場人數一度上千，有抗議者開始拋撒傳單，向學校投擲鞭炮，並砸毁學校一座建築物的部分玻璃窗。

大批警察和特警趕到現場控制，雙方對峙一段時間後，警方驅逐抗議民眾。現場影片顯示，警察用辣椒噴霧驅散抗議者，之後封鎖學校周邊主要道路，截至當晚深夜，仍有大量警察駐守在學校周邊。同時，學校對面仍有大量學生和市民聚集。

父：相關部門已妥善處置

昨日上午，事件中一直未露面的吳父發影片稱，「事情已查明原因，相關部門已妥善處置」，他並表示，「感謝大家關心，希望大家別在網上繼續議論」。

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