售農產賣文創 貴州榕江縣直播帶貨增收

「陪讀媽媽」憑手藝掙外快

香港傳媒採訪團獲中聯辦同貴州當局安排到貴州考察。榕江曾經是政府扶貧縣，但近3年推廣「村超」足球而人氣旺盛。當地政府除了推動足球旅遊業，也設立新媒體產業園，為小商戶提供直播場地及培訓，透過短片平台「抖音」直播等方式銷售。昨日早上本報記者現場所見，同時有3個商戶在做直播，包括一批少數民族村婦載歌載舞推銷辣椒及瓜果，也有穿著苗族服裝的少女推銷少數民族特色設計的文創產品及服飾。

苗族的韋應紅在基地開網店，把少數民族手飾工藝品，結合潮流「盲盒」，售價59元人民幣。她說「村超」讓外界認識榕江，她們乘流量熱潮推售產品，稱今年至今已售出兩萬個盲盒。她推銷的榕江非遺手工作品，六成收入是給製作產品的「陪讀媽媽」，稱她們留家照顧家庭，不能外出打工，而製作手工藝品就可以增加收入、改善生活。

當地另外設立「非遺藝術中心」，招聘一批婦女，以針線做手工藝品，村婦每天最少掙到40元至80元不等以幫補生活。

貴州也是農業大省。貴陽市菜籃子集團在榕江其中一個生產基地，2019年開始成為供粵港澳大灣區菜場，佔地2400畝。菜場負責人郭志群稱，近兩年比較困難，但菜場屬國企下的子公司，營運目的不止是盈利，也要協助當地農業及經濟發展。

明報記者