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遼寧號東海升降戰機 分析：排練「武統」台灣

【明報專訊】解放軍航母「遼寧號」編隊，日前從青島母港出海，並於前天在東海的沖繩周邊海域，進行艦載機起降。對此，台灣退役陸軍少將栗正傑從遼寧號艦隊位置、沒有攜帶補給艦分析，該艦的行動可能不是在訓練、而是在執行「武統」的「反介入區域拒止」任務。

日本防衛省前天稱，遼寧號前天上午在沖繩縣久場島以北約200公里的東海海域航行，並進行艦載戰鬥機和直升機起降演練。這是日本防衛省首次對外公布中國航艦在東海進行艦載機起降活動。編隊還包括052D型導彈驅逐艦「齊齊哈爾號」、「唐山號」；054A導彈護衛艦「濱州號」、「安陽號」。

日本派艦機監視蒐情報

統合幕僚監部表示，日本防衛省與自衛隊透過海上自衛隊第6護衛隊所屬的護衛艦「高波號」，以及第5航空群所屬的P-3C巡邏機實施警戒監視與情報收集。同時，針對艦載戰鬥機起降，航空自衛隊的戰鬥機也緊急升空因應。

台灣「中時新聞網」報道，栗正傑昨在政論節目表示，「遼寧號」的行動應不是訓練，而是在排練「武統」台灣，他解釋，先前解放軍在「海峽雷霆-2025A」軍演時，「山東號」的所在位置是在台灣南端的巴士海峽，而這次遼寧號位在台灣北端，兩艘航母一南一北，可阻止美軍從巴士海峽和沖繩馳援台灣。

而針對這次遼寧號編隊沒有攜帶補給艦，栗正傑說，該艦位置距離本土很近，且由於是在執行「反介入區域拒止」任務，可在若需要補給時再派出補給艦。

相關字詞﹕演練 武統 東海 遼寧號

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