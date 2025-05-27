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李強出席三邊峰會 增與東盟海合會合作

【明報專訊】應東盟輪值主席國馬來西亞總理安華邀請，國務院總理李強昨中午乘包機抵達吉隆坡國際機場，今天將出席東盟－中國－海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）峰會。這也是三方首次舉行三邊峰會。中國外交部昨表示，中方期待通過此次會議加強與東盟、海合會國家的合作。

李強：應共同堅持區域主義

新華社報道，李強昨晚在吉隆坡會展中心會見安華。李強表示，當前單邊主義、保護主義抬頭，世界經濟增長乏力，中國、東盟、海合會國家作為經濟全球化的參與者和受益者，應加強協調配合，共同堅持開放的區域主義和真正的多邊主義。此次東盟－中國－海合會峰會的舉辦具有特殊重要意義。

報道引述安華表示，馬方堅定支持多邊主義，支持中國加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》，願同中方一道，推動首次東盟－中國－海合會峰會取得豐碩成果。

今天，李強將與東盟領導人，以及海合會首次舉行三方會議。大馬媒體稱，三方將圍繞貿易、投資、發展、可持續基礎設施及區域數字化等關鍵議題會談，擬定新的合作策略。

此前，在介紹李強此番行程時，外交部發言人毛寧表示，東盟和海合會國家都是亞洲新興經濟體和「全球南方」重要成員，也是共建「一帶一路」重要合作伙伴。在當前國際和地區形勢背景下，三方共商團結合作、發展繁榮大計，促進跨區域互利合作，具有重要意義。

毛寧說，中方期待與東盟、海合會國家拓展各領域務實合作，實現優勢互補、互利共贏，共同維護多邊貿易體制，捍衛全球南方共同利益。

內媒《環球時報》社論稱，這場地理上橫跨東亞、東南亞和西亞的三方峰會，昭示着全球南方發展新趨勢，也代表着區域一體化的進階渴望。

相關字詞﹕海合會 東盟 一帶一路 峰會 李強

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