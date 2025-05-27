澳門陸生遊台舉五星旗 陸委會：下次入境申請將嚴審

中央社報道，邱垂正昨上午接受廣播節目訪問時表示，主管機關、陸委會知道他們的身分，他們是在澳門就讀的陸生；這群學生到台灣做出違反觀光事由的行為，主管機關已立即找到他們並予以告誡。

邱垂正強調，歡迎全世界遊客來台觀光、聽演唱會，但不樂見出現這種事，相關機關會依規定註記，這群學生下次申請來台將會嚴審。

上海復旦大學中國研究院長張維為近期在一場演講中表示，台灣年輕人喜歡小紅書，「統一後，治理台灣會比香港容易」。邱垂正昨呼籲，各級學校對使用中國大陸App要有識讀，避免被統戰。

邱垂正表示，抖音、小紅書都是與中國大陸對台統戰有關，呼籲民眾使用這些中國大陸的App時，應對於個人資料方面、置入的統戰言論格外小心。

另外，針對近期發生多宗大陸籍人士偷渡赴台。邱垂正表示，非法入境的事情要特別關心，動機各式各樣。其中可能包含刺探海防，也可能是人蛇集團在尋找漏洞，也可能是網紅為創造流量，但不排除也可能是投奔自由，只不過這個數量是愈來愈少。