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國民黨9月改選 朱立倫表態願交棒 台中市長盧秀燕呼聲最高 另有3人欲逐鹿

【明報專訊】國民黨主席朱立倫近日接受台媒《聯合報》專訪時首度表態願意在年內卸任黨魁，強調黨主席改選日程不變，將按規定7月公告、9月改選、10月交接，期待順利交棒。外界關注接班人選，對於目前呼聲最高的台中市長盧秀燕，朱立倫表示「非常歡迎」，強調他和盧秀燕交情深厚，外人很難「從中攪和、見縫插針」。盧秀燕昨日未有正面回應，稱「上班時間不談政治、不談選舉」。

指4直轄市長「競逐大選關鍵基礎」

綜合《聯合報》等台媒報道，朱立倫表示，國民黨目前有4名直轄市長，是國民黨未來競逐台灣領導人「非常關鍵的基礎」。包括呼聲最高的盧秀燕等4人均低調回應。新北市長侯友宜昨表示，持家的人往往有功無賞，強調最重要是「團結在一起」。桃園市長張善政昨表示，尊重朱立倫的個人意願，關於黨主席繼任人選，他認為朱立倫應該是意指盧秀燕。台北市長蔣萬安昨天出席世界壯年運動會活動時，表示「今天就是來看比賽」。

外界關注「大罷免」行動對國民黨主席選舉及朱立倫連任前景。朱立倫昨天出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會新竹場表示，全黨都要上下團結一心，共同投下「不同意」罷免票。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，國民黨目前內外交迫，如果有意競逐台灣領導人的各位沒有表態，朱立倫有可能繼續連任黨主席甚至參加下屆大選。蕭旭岑表示，朱立倫此刻不可能宣布不參選黨主席，否則將無法繼續領導，在「大罷免」結果尚未出爐之際會令黨內士氣潰敗。蕭旭岑認為，國民黨過去兩屆大選失利均證明，候選人和黨主席不是同一個人會產生許多問題。

國民黨團籲先團結渡過「大罷免」

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強昨表示，相信大家會有智慧，共同決定未來領導國民黨大家庭的大家長，並呼籲國民黨要先團結一致渡過「大罷免」，守住民主制衡的力量。雲林縣長張麗善表示，若成功反罷免，朱立倫仍有機會連任。

無黨籍苗栗縣長鍾東錦昨力挺盧秀燕接班，他批評藍營過往「溫良恭儉讓」，黨員、尤其枱面上人物應該勇於表態，減少黨內競爭激烈，令黨內更加團結。於4月已宣布參選國民黨主席的前彰化縣長卓伯源則表示，如果盧秀燕決定參選，他將轉為支持盧秀燕。前台中市長胡志強前天表示，國民黨對「大罷免」沒有好好準備，目前處境非常困難，應「置之死地而後生」。胡志強說，盧秀燕為人審慎、不輕易決定，自己沒有勸過盧秀燕競逐國民黨主席，呼籲外界「給她一點空間」。

孫文學校總校長張亞中昨也宣布參選黨主席，承諾當選後將請前立法院長王金平擔任國共兩黨對話的全權代表。早在今年1月，國民黨中常委孫健萍就宣布競選國民黨主席，挑戰現任黨主席朱立倫。

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相關字詞﹕黨主席 盧秀燕 國民黨 朱立倫 兩岸關係

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