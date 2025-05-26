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廣電總局演員培訓 稅務課時增

【明報專訊】廣電總局上周日至上周三（18日至21日）在北京召集青年演員和經紀人參加稅法培訓班，國家廣播電視總局副局長劉建國出席開班式並授課，他強調青年演員、經紀人要弘揚職業精神，「重藝德、看演技」，以作品為立身之本，堅決抵制「天價片酬」、陰陽合同、偷逃稅、「畸形審美」，正確對待「流量」。

春夏等57人參加 設粉絲管理課

「國家廣播電視總局」微信公眾號上周五表示，是次是廣電總局研修學院與北京廣電局合作「京瑯琊」視聽人才學院第八期培訓，白宇、陳都靈、春夏、范丞丞、井柏然、焦俊艷、楊超越、朱亞文等共34名演員和23名經紀人參訓。

培訓班從政治學習、政策法規、專業能力、藝術修養課程等展開，邀請業內著名導演、編劇、演員代表分享從業心得、強調從藝修為；增加稅法課教學課時，邀請實戰經驗豐富的執業律師講解稅法實例。另外新設粉絲管理、輿情應對、心理疏導課，安排學員就「為人、做事、從藝」討論。

此外，邀請出演《問蒼茫》、《我們的河山》、《山花爛漫時》等主旋律電視劇的學員分享心得，安排學員觀賞抗戰劇《歸隊》、《我們的河山》片段，讓出演者介紹分享。培訓期間，廣電總局電視劇司負責人與青年演員和經紀人「圍爐座談」，探討人生與職業相關問題。

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