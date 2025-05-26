印尼總統晤李強 允加快南海行為準則磋商

【明報專訊】正訪問印尼的國務院總理李強昨上午與印尼總統普拉博沃會談時表示，中方願與印尼加強發展戰略對接，深化高質量共建「一帶一路」合作；願與印尼等廣大發展中國家共同堅持多邊主義、自由貿易，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。普拉博沃表示，印尼願與中方落實海上共同開發共識，推動加快「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定。
李：堅持多邊主義 加強市場聯通
新華社報道，李強指出，中國願與印尼將「一帶一路」合作，特別是標誌項目做好做強，擦亮雅萬高鐵的「金字招牌」，推進「區域綜合經濟走廊」與「兩國雙園」建設。李強稱，雙方要加強市場聯通、產業協作，提升貿易投資便利水平，拓展金融、新能源、數碼經濟、人工智能、航空航天、海洋等領域合作。中方願與印尼擴大人文交流，推進人員往來便利化，加強糧農、減貧、衛生等民生領域合作。
報道引述普拉博沃表示，歡迎中國企業來印尼投資興業，印尼期待與中方密切在東盟、金磚國家等多邊平台溝通協作，堅定支持多邊主義，反對保護主義，維護發展中國家共同利益，攜手應對全球性挑戰。會後雙方簽署經濟發展政策、產供鏈、金融等領域合作文件。
李強與普拉博沃前晚出席中國-印尼工商界晚宴，兩國約200名工商界代表參加。李強致辭稱，中國經濟因內需擴大、科技創新、產業升級蘊含巨大增量空間，中方將堅定不移擴大開放，為外國企業來華投資營造更好環境，願與印尼等各國共享增量空間和發展機遇。