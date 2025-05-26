印尼總統晤李強 允加快南海行為準則磋商

李：堅持多邊主義 加強市場聯通

新華社報道，李強指出，中國願與印尼將「一帶一路」合作，特別是標誌項目做好做強，擦亮雅萬高鐵的「金字招牌」，推進「區域綜合經濟走廊」與「兩國雙園」建設。李強稱，雙方要加強市場聯通、產業協作，提升貿易投資便利水平，拓展金融、新能源、數碼經濟、人工智能、航空航天、海洋等領域合作。中方願與印尼擴大人文交流，推進人員往來便利化，加強糧農、減貧、衛生等民生領域合作。

報道引述普拉博沃表示，歡迎中國企業來印尼投資興業，印尼期待與中方密切在東盟、金磚國家等多邊平台溝通協作，堅定支持多邊主義，反對保護主義，維護發展中國家共同利益，攜手應對全球性挑戰。會後雙方簽署經濟發展政策、產供鏈、金融等領域合作文件。

李強與普拉博沃前晚出席中國-印尼工商界晚宴，兩國約200名工商界代表參加。李強致辭稱，中國經濟因內需擴大、科技創新、產業升級蘊含巨大增量空間，中方將堅定不移擴大開放，為外國企業來華投資營造更好環境，願與印尼等各國共享增量空間和發展機遇。