機械人引A股投資潮 業界：新鮮感快消失

科企稱年交百部已算多 未成產業

「中新網」報道，2025年北京科技周暨中國科學院自動化研究所「自動化之光」公眾科學日上周六（24日）在北京揭幕，由中國科學院自動化研究所的Q系列人形機械人亮相。中國科學院自動化所助理研究員高潔介紹，Q系列的單臂負載達5公斤，操作精度達毫米級。她說，團隊構建「通用人形機器人大工廠」核心技術底座，可根據實際場景快速定制機械人，人工智能助力人形機械人的設計及零部件選型，縮短研發周期，加速其在工業、農業等行業應用。

此外，機械人半程馬拉松冠軍「天工Ultra」的原型「天工Lite 」，昨也現身深圳文博會北京展區。

據「財聯社」統計，近兩個月有22間A股上市企業宣布投資機械人領域。首創證券上周五（23日）發表報告稱，人形機械人產業進入第三階段，具初步智能及交互功能，以機械人取代人手的長期發展趨勢明朗。中信建投證券3月報告指出，今年是「人形機械人量產元年」，爆發式增長源自廠商量產推進、新品發布、大模型更新等。