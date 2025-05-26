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機械拳手戰杭州 平衡翻身定鰲頭 真人遙控AI完善指令 專家讚動作流暢

【明報專訊】中央廣播電視總台（CMG）主辦的「CMG世界機器人大賽系列賽」機甲格鬥擂台賽昨日晚上在浙江省杭州奧林匹克體育中心舉行，是全球首場人形機械人格鬥賽事，4名素人選手分別遙控4部宇樹G1機械人比試拳擊。其中，平衡力以及摔倒後能否在8秒內翻身，屬致勝關鍵。最終，平衡表現最佳的機械人「AI策算師」獲勝。

倒地8秒內須起身 半決賽均現KO

綜合「央視新聞」等內地媒體報道，機械人格鬥規則相若真人拳擊，擊中對方頭部或軀幹視為有效得分，拳頭每擊中一次可獲1分、腿部踢中一次可獲3分。同時，每次倒地會被扣5分，倒地超過8秒未能重新站立被視為被「KO」（擊敗）。每場比賽分3回合、每回合兩分鐘，被「KO」或分數較低者出局。若雙方機械人糾纏在一起，拳證會將雙方分開再繼續比賽。

在上述規則下，平衡力成為決勝關鍵。由不同團隊操作的宇樹G1人形機械昨晚經多輪對抗，連續施展側踢、膝踢、勾拳、組合拳等招式。

兩場半決賽均有一方機械人倒地不起被「KO」，決賽勝利也屬於倒地更少的一方。機械人在比賽屢次使出踢腿招後失衡倒地，多數情况約5秒就能重新站起。

機械人多「打空氣」

冠軍：難把握方向時機

操縱「AI策算師」的人工智能（AI）博主陸鑫發表獲勝感言時表示，運氣非常重要。他賽前表示，自己未操縱過此類機械人，賽前接受一周培訓，最難的是判斷出拳方向和時機。如他所言，參賽機械人多數時間都對空出拳，無法擊中對手。另外，機械人有時也會背對對手，但對手也不會「趁虛而入」。

比賽用的G1機械人每部高約1.3米、重約35公斤。最初去年5月13日發布，今年2月12日在央視春晚因扭秧歌而聞名。

宇樹科技表示，昨日參賽的機械人全部採用國產自主研發核心技術，擊打對抗、戰術閃避，機械人選手都能做到。公司並稱，這是人機協同，直擊仿生機械與人工智能算法的「硬核交鋒」。

北京大學情感智能機器人實驗室主任王韜表示，參賽機械人將來自操縱者的指令轉換為動作的延時較短，機械人也展示出被打後恢復平衡的能力。浙江大學控制學院研究員李高峰表示，製造商捕捉人類拳手動作，轉換為機械人動作，表現出不錯的流暢度。中國信息通訊研究院工程師劉泰表示，機械人通過一整套複雜運動控制模型算法維持平衡，並非單一指令。

在昨晚半決賽被「KO」一方賽後仍被拳證宣布獲勝，不過判罰在決賽前被更正。有網民表示，機械人格鬥比之前的機械人馬拉松更精彩。除機甲格鬥擂台賽以外，「CMG世界機器人大賽系列賽」日後將舉辦機械人足球賽、機械人籃球賽等項目。

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