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廣州立法護早茶文化 茶位費存廢掀爭議

【明報專訊】廣東省廣州市人大常委會將制訂《廣州早茶傳承保護規定》，列入今年立法工作計劃。近日問卷調查特別提到公眾關注的「茶位費」應否收、應如何收的問題。市民取態各異，年輕人和老年人、南方人和北方人有不同看法。廣東省餐飲協會秘書長程鋼表示，問題核心是消費者的知情權、選擇權，收茶位費是為讓企業做好服務及出品。

「央視新聞」報道，「飲早茶」是廣州飲食文化的重要一環，根據廣州市人大常委會法工委就《廣州早茶傳承保護規定》立法計劃發布的調查問卷，包括是否認同店家「收取茶位費」的做法。

長者稱習俗 青年感太貴

61歲退休幹部陳毅恩認為收茶位費是廣州飲茶習俗，「都習慣了，當小費也好，當店家的消耗、人工費也好，關鍵要收得合理」。不過21歲大學生曹延熙表示，「五六元（人民幣，下同）一個人，就挺貴的，一般喝茶都是結隊去，一桌就要收三四十塊錢。」他說，「我跟我爺爺奶奶不太一樣，他們是喝茶喝很久的，喝一上午都可以，我的話就比較快節奏，我就有時候一壺茶我都不一定喝得完。就感覺有點虧了。」

據一間廣式早茶店員工表示，茶位費有高低之分。該品牌的北京朝陽區分店員工表示，「不想喝茶可以選擇不付茶位費，廣州店必須收，我們這是可以不收的，因為北方有很多人不喝茶」。

業界：顧客知情權關鍵 菜單應標明

廣州市司法局等部門就《廣州早茶傳承保護規定》立法召開多場專家論證會，就如何界定茶位費、應如何收等問題討論。與會的程鋼指出，「茶位費」問題核心是要尊重消費者的知情權、選擇權。他建議商家，第一要明碼標價，第二茶水費最好在菜單顯示，價格要清晰，選項也要豐富。他認為，未來不僅早茶需規管，整個餐飲業也需倡導。

程鋼強調，類似茶位費的收費並非廣州早茶店特有，不是為通過立法告訴消費者、企業要收這筆錢，而是讓企業做好服務、出品，讓消費者在此文化形態當中得到不一樣的體驗，才是要推動、更核心的問題。

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