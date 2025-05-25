官方證殲35福建艦試飛 分析：海試成熟驗證 制空海權強大

福建艦第八次海試 料今年正式服役

福建艦上周三（21日）從長江口出海進行第八次海試，此前遼寧艦和山東艦分別進行10次和9次海試，以此推斷，福建艦離正式服役日近，有可能趕上八一建軍節或抗日戰爭勝利80周年紀念日。福建艦海試電磁彈射的消息去年就開始流傳，官方一直未予回應，外界推斷此次海試很可能會進行全機型的高強度彈射起降試驗。

昨日軍事專家曹衛東在央視表示，當採用電磁彈射以後，福建艦每晝夜起降的飛機可以大幅度上升，海上爭奪制空權、制海權的能力就非常強大。當福建艦進行這種海試的時候，像殲35這樣的隱形戰機「能夠上艦的」也在試飛和試驗，「這個作戰能力就更強，所以我覺得福建艦入列以後，可以大大提升人民海軍這種近海防禦和遠海護衛作戰的能力」。

專家表示，採用彈射起飛的航母優勢非常明顯，首先是戰鬥機可以滿載燃料和彈藥起飛，同時彈射起飛還可讓航母具備搭載固定翼艦載預警機的能力，大幅提升航母的預警探測和對艦載機的空情保障與指揮調度能力。此外，電磁彈射器可以控制彈射力度，運輸機、預警機、無人機各類機型都能以彈射方式從航母上起飛，作戰模式更靈活。

艦載機空警600殲15T編隊飛行

為福建艦配套的空警600預警機近日被捕捉到與殲15T組成編隊飛行。網上曝光短片顯示，二者都是正式低可視化塗裝，機身上也有編號，外界認為兩款艦載機已服役，很有可能代表解放軍海軍參與9月舉行的中國抗日戰爭勝利80周年閱兵式。有分析指出，空警600登上福建艦，不僅能夠指揮數十架殲15T和殲35，還能為055型驅逐艦提供導彈指引。

已入列5年的首艘國產航母山東艦也有新消息，近日在海南三亞某軍港進行飛行保障全流程演練。過程中，導調組臨機導調應急更換阻攔索、損害管制救援等特情，檢驗官兵應急處置能力。山東艦從近海練兵到遠海部署，近年已完成首次實兵對抗、首次跨區機動等10餘項重大演訓任務。

明報記者