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李強訪東南亞抵印尼 籲推動多邊共享繁榮

【明報專訊】國務院總理李強昨日乘包機抵達雅加達，開始對印尼的正式訪問。李強在機場指出，當前世界百年變局加速演進，各國發展面臨諸多共同挑戰；中國和印尼作為發展中大國和全球南方重要力量，應當進一步弘揚萬隆精神，加強團結協作，推動各方踐行真正的多邊主義，攜手應對挑戰，共促共享繁榮。

李強指出，今年是萬隆會議召開70周年，70年來，團結、友誼、合作的萬隆精神為亞非國家獨立自主發展提供指引，為全球南方國家團結合作注入動力，已經成為國際關係的重要準則。訪問印尼期間，李強將同印尼領導人會談、會見，出席工商界活動。

在中美貿易戰形勢嚴峻之下，李強此次出訪東南亞備受關注，他還將於周一（26日）轉訪馬來西亞，出席東盟-中國-海合會峰會。中國是印尼最大貿易伙伴，去年雙邊貿易額1478億美元，按年增長6.1%，其中中方出口767億美元、增17.6%。而2024年中馬雙邊貿易額更高達2120.3億美元、增11.4%，中國連續16年成為馬國最大貿易伙伴。

中國和東盟、海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）近年貿易規模持續上升。中國2009年起成為東盟第一大貿易伙伴，去年中國東盟貿易總值為6.99萬億元人民幣，按年增9%，佔中國外貿總值的15.9%。2024年，中國與海合會雙方貿易額2880.9億美元，還從沙特等海合會六國進口1.8億噸原油。

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