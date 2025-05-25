李強訪東南亞抵印尼 籲推動多邊共享繁榮

李強指出，今年是萬隆會議召開70周年，70年來，團結、友誼、合作的萬隆精神為亞非國家獨立自主發展提供指引，為全球南方國家團結合作注入動力，已經成為國際關係的重要準則。訪問印尼期間，李強將同印尼領導人會談、會見，出席工商界活動。

在中美貿易戰形勢嚴峻之下，李強此次出訪東南亞備受關注，他還將於周一（26日）轉訪馬來西亞，出席東盟-中國-海合會峰會。中國是印尼最大貿易伙伴，去年雙邊貿易額1478億美元，按年增長6.1%，其中中方出口767億美元、增17.6%。而2024年中馬雙邊貿易額更高達2120.3億美元、增11.4%，中國連續16年成為馬國最大貿易伙伴。

中國和東盟、海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）近年貿易規模持續上升。中國2009年起成為東盟第一大貿易伙伴，去年中國東盟貿易總值為6.99萬億元人民幣，按年增9%，佔中國外貿總值的15.9%。2024年，中國與海合會雙方貿易額2880.9億美元，還從沙特等海合會六國進口1.8億噸原油。