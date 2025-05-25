關中革命紀念館開館 「展習仲勳崇高風範」

央視新聞聯播昨晚播出關中革命紀念館開館畫面，報道稱，革命先烈先輩親屬和幹部群眾代表共同參觀紀念館。畫面所見，紀念館建築採取方塊簡潔線條設計，室內入口處有革命先烈群像雕塑，習仲勳等人相關圖文、實物按照時間線展陳，包括有「關中建黨」的關中地區創建黨組織歷程；「銅牆鐵壁」講述土地革命戰爭（國共內戰）時期鎮守陝甘寧邊區南大門；「秦川紅日」是在國民黨統治區開展工作；「迎接新中國曙光」解放國統區等。

展覽還集中講述了習仲勳積極發展統戰工作，改善民生辦實事，包括他的金句「把屁股在老百姓這一方面坐得端端的」，以及毛澤東親筆為習仲勳題詞「黨的利益在第一位」都大字上牆。此外「綏德風雲」講述習仲勳1943年擔任綏德地委書記時，在中共整風審幹運動中抵制和糾正「左」的錯誤。

展覽闢關中「新時代篇章」

展覽還有一部分是講述「新時代」（習近平2012年上台後）關中地區發展。官媒指反映了新時代以來三秦大地廣大幹部群眾奮力譜寫中國式現代化建設陝西新篇章的生動實踐。

關中指陝西中部地區，富平縣位於關中平原和陝北高原的過渡地帶。習仲勳1913年10月15日出生，2002年5月24日去世。富平縣全國愛國主義教育基地由習仲勳陵園、習仲勳故居、習仲勳紀念館組成。