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核電廠機組擴建年底開工 生態部促加強白海豚評估

【明報專訊】台山當局未有公布是哪項「國家重大工程」造成海水溫度上升。不過根據有關文件，外界推估是台山核電廠機組擴建工程，將於年底開工建設。

國家生態環境部網站在今年2月發布《台山核電廠3、4號機組環境影響報告書（選址階段）》的批覆。提到台山核電廠位於台山赤溪鎮，3、4號機組擬在原一期工程擴建端，建設兩台機組。項目的建設單位為中廣核台山第二核電有限公司。

根據核電公司提交的報告書，廠址附近有江門中華白海豚省級自然保護區。根據溫排水（工廠排放出溫度較高的廢水）模擬結果，該工程的溫排水尚不滿足現行有效的近岸海域環境功能區劃的要求。江門市申請調整本工程附近海域的近岸海域環境功能區劃，廣東省將加快推進台山核電廠近岸海域環境功能區劃調整工作。

生態環境部批覆上述環評報告書時要求，工程設計階段及今後一個時期，應「持續展開溫排水監測，加強對中華白海豚等重要敏感生物影響的評估」。

綠發會：調出部分核心保護區違規

中國綠發會指出，2023年《廣東省自然保護區建立和調整管理規定》列明，國家一級重點保護物種及其棲息地、原生地，在調整時不能調整核心區；但目前當局方案卻將部分核心區調出為非保護區。當務之急是要求建在沿海陸域的重大工程溫排水進行生態防治，阻擋或減弱對近海區域溫排水升溫影響，如嘗試對近海生態系統啟動全面修復及改造，才可能治本。

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