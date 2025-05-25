核電站擴建升水溫 粵移白海豚保護區 勾走活躍區域另劃冷門地「補償」 台山五天公示完計劃

中華白海豚是國家一級保護動物，主要棲息於東南沿海。此次涉及的保護區位於台山市大襟島至三杯酒島附近海域。

升1至2℃ 稱保護區調整後面積增

台山市政府官網18日發布《關於廣東江門中華白海豚省級自然保護區範圍和功能區調整情况的公示》，稱因國家重大項目建設需要，將造成部分海域水溫升高，不符合海上自然保護區所屬的《海水水質標準》中規定的第一類海水水質要求（即人為造成的海水溫度上升，夏季不超過當時當地1℃，其他季節不超過2℃），擬將受影響的區域，調出自然保護區範圍。

根據公示文件，當局擬調出的區域，面積為1296.94公頃（約三分之一個維港）；為保證自然保護區面積不減少、保護強度不降低，擬將自然保護區小襟島西側面積1320.84公頃的海域調入保護區範圍。文件稱，經調整後，保護區面積增加23.90公頃。

專家：升溫影響小 調整區域降保護

財新網引述匿名專家指出，該重大項目導致海水升溫，對中華白海豚的影響有限。雖然影響缺乏研究，但是自然保護區附近的台山火電廠、台山核電廠一期已運行多年，「這兩個電廠溫排水附近的海豚分佈還是挺多的，火電廠周邊的碼頭和港池海豚多得不得了」。專家認為，白海豚是哺乳動物，體溫是恆溫的，「哪裏有食物就往哪跑，不是溫度高了1度就不去了」。亦有專家指出，這次保護區調整主要是為解決法律問題，「現在《海水水質標準》一刀切，即使當地認為水溫超標對保護區的中華白海豚沒影響，但是法律框框在」，若不調整便可能違法。

多名專家同時指出，此次調整或降低對中華白海豚的保護強度。因勾走的海域原本是白海豚頻繁出現的海域，而劃入保護區的小襟島西側海域，水域較深，並非白海豚傳統棲息地。有環保人士指出，改以白海豚活動並不頻繁的區域列入保護區，有為滿足面積要求而湊數之嫌。

事實上，這種調整亦非首次。保護區最開始設計的是一個標準長方形，當年為遷就台山核電廠一期，將原保護區的西北角補充到了東面。中國綠發會指出，其後工程溫排水仍會繼續增加，受影響的近岸海水範圍擴大，「萬一深入影響大、小襟島之間的大片核心區，保護區還要一直退讓嗎？」

台山當局有關保護區調整的公示期5月23日截止。昨日，有關公示已在台山政府網下架，江門市政府網站的相關連接亦消失。

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