北京聞風：關稅談判未定 中央未雨綢繆 ／文：鍾鳴九

內地4月經濟數據本周發布。貨物進出口總額1至4月按年增2.4%，較一季度加快1.1個百分比，其中出口增長7.5%，較一季度加快0.6個百分比。中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才指出，外貿數據還可以，但存在不平衡，進口較疲弱，顯示內需不足。

美打壓助華製造業國產化

雖然工業和消費同比增速均放緩，但分析人士認為，關稅戰對中國工業和製造業的直接衝擊小於預期。有輿論認為，完備且強大的製造業是中國得以抗衡美國的重要力量。國家主席習近平本周在河南考察時，感慨堅持發展實業「這條路走對了」。他在參觀軸承公司時說，製造業是國民經濟的重要支柱，要堅持自立自強，掌握關鍵核心技術。

興業銀行首席經濟學家魯政委認為，這是對當前政策效果的肯定，同時進一步確認未來的發展方向。近年來中國在製造業上的發展得益於政策上的調整，同時在美國打壓下，國產化速度效率提升，在國內形成貫通產業鏈。

英偉達首席執行官黃仁勳近日稱，美國對人工智能晶片（AI）出口至中國的管制是「一次失敗」，出口管制政策使中國企業加速發展自己的AI晶片技術。

推多項政策護航 增民企信心

中央多部委近期連續推出支持小微企業融資、科技金融等相關政策措施，加大對民企支持力度，提升經濟活力。據官方通報，自3月起實施的規範涉企行政執法專項行動，整治問題涉案金額超3億元（人民幣，下同），為企業挽回損失近1億元。中央網信辦也啟動專項行動，打擊網絡惡意攻擊企業行為，持續釋放優化營商環境信號，提振民企信心。

中國對內穩信心，對外提供更多機遇。包括中國—東盟自貿區3.0版談判20日全面完成，第四屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會22日在寧波開幕。

本周地方上也積極舉辦各類國際性展會。西安舉辦第九屆絲綢之路國際博覽會，深化與中亞、西亞、南亞國家和省際貿易投資合作交流；廣州召開2025全球智能機器人發展大會，探討AI在各領域的潛力與挑戰；北京舉辦全球時空智能大會，聚焦商業航天、低空經濟等產業與人工智能、大數據等技術的深度融合。顯示出地方各省市在新的全球經貿形勢下，不遺餘力拼經濟的努力。

文：鍾鳴九