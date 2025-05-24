FCC禁止中國部分實驗室檢測輸美電子品

【明報專訊】美國聯邦傳播委員會（FCC）當地時間22日表決通過，禁止對美國國安構成風險的中國實驗室檢測用於美國市場的電子設備，例如智能手機、攝影機和電腦等。中國駐華盛頓大使館回應稱，中方反對美國泛化國家安全概念，將貿易和科技問題變成政治武器。另邊廂，中美繼續就經貿問題保持溝通。
所有在美國使用的電子產品，在進口前都必須完成FCC的設備授權程序。路透社引述FCC表示，約有75%電子產品在中國境內實驗室檢測，許多目前獲認可的實驗室「可能與中共關係匪淺」。這項命令禁止受FCC「涵蓋名單」（Covered List）企業控制或指揮的中國實驗室進行測試，如果FCC認定某實驗室與被禁公司有關聯，將撤銷對該實驗室的認證。
作為中美經貿中方牽頭人，月中在日內瓦與美方達成「關稅休戰」的國務院副總理何立峰，連日來在京會見美方商界領袖。包括前晚在釣魚台國賓館會見摩根大通董事長戴蒙，昨在人民大會堂分別會見美國花旗集團董事長杜頌安、凱雷投資集團首席執行官施瓦茨。
何立峰晤美金融界
摩根大通：美不想脫鈎
新華社指戴蒙積極評價美中經貿會談成果。央視旗下「玉淵譚天」披露，戴蒙此次在北京的行程中明確提到「美方不想脫鈎」。杜頌安也稱花旗將圍繞證券、期貨、金融衍生品等領域在華積極佈局相關新業務；施瓦茨則說凱雷要不斷擴大在華投資新佈局。
另據中國外交部消息，副外長馬朝旭前日同美國常務副國務卿蘭多通電話，就中美關係及共同關心的重要問題交換意見。雙方同意繼續保持溝通。