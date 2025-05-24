FCC禁止中國部分實驗室檢測輸美電子品

所有在美國使用的電子產品，在進口前都必須完成FCC的設備授權程序。路透社引述FCC表示，約有75%電子產品在中國境內實驗室檢測，許多目前獲認可的實驗室「可能與中共關係匪淺」。這項命令禁止受FCC「涵蓋名單」（Covered List）企業控制或指揮的中國實驗室進行測試，如果FCC認定某實驗室與被禁公司有關聯，將撤銷對該實驗室的認證。

作為中美經貿中方牽頭人，月中在日內瓦與美方達成「關稅休戰」的國務院副總理何立峰，連日來在京會見美方商界領袖。包括前晚在釣魚台國賓館會見摩根大通董事長戴蒙，昨在人民大會堂分別會見美國花旗集團董事長杜頌安、凱雷投資集團首席執行官施瓦茨。

何立峰晤美金融界

摩根大通：美不想脫鈎

新華社指戴蒙積極評價美中經貿會談成果。央視旗下「玉淵譚天」披露，戴蒙此次在北京的行程中明確提到「美方不想脫鈎」。杜頌安也稱花旗將圍繞證券、期貨、金融衍生品等領域在華積極佈局相關新業務；施瓦茨則說凱雷要不斷擴大在華投資新佈局。

另據中國外交部消息，副外長馬朝旭前日同美國常務副國務卿蘭多通電話，就中美關係及共同關心的重要問題交換意見。雙方同意繼續保持溝通。