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文博會機械人騷琴棋書畫促交易 首設AI區逾60AI企參展 有機械人組團打詠春

【明報專訊】第21屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（文博會）正在深圳舉辦，這個有「中國文化產業第一展」的國家級展會，今年首次設立人工智能（AI）展區，深度求索（DeepSeek）、宇樹科技、優必選、眾擎機器人、元象科技等AI「頂流」企業均有參展，各路機械人在會場文武「格鬥」，組團打詠春、演奏鋼琴、寫書法，還上演人機棋藝對決，吸引採購商圍觀。

浙大機械人彈《梁祝》

介紹稱達鋼琴6級水準

在文博會現場，一個誕生於浙江大學機器人研究院的機械人正在彈奏《梁祝》。央廣引述工作人員介紹，依託AI技術，這款機械人可以達到人類演奏鋼琴6級的水準。在自動識別樂譜，學習之後，它的機械臂和靈巧手可以根據指令輸出任務。

人穿傳感器 機械人複製動作

在展會另一角，樂聚機器人、工匠社機器人兩家深圳科創公司的機械人，共同演繹着詠春拳法。工匠社的格鬥機械人正與身後一名女子「同頻共振」，女子通過穿戴式傳感器揮舞雙臂，做出各種肢體動作，機械人如影隨形複製着她的每一個動作，並通過動作捕捉和深度學習，分解出直拳、側踢等各種力學模型，甚至可以自動優化發力角度，引得現場叫好。

同場的商湯旗下元蘿蔔機械人進行着人機棋藝對決，新疆三力智能機器人展現了書法和繪畫；內置DeepSeek大模型的嚕咔博士AI拍學機，為小童和家長參觀者生動講解展品導覽；時空壺翻譯機械人實現跨語種實時交流……《科技日報》引述文博會組委會辦公室主任劉蕾介紹，本屆文博會AI展區邀請60多間AI領域企業參展，通過全應用場景呈現、科技演出、共創互動等環節，呈現新質生產力的蓬勃發展與文化產業新業態、新消費。

多間遊戲公司讚AI帶動業績

文博會上，多間遊戲公司也表示AI對業績的帶動作用明顯，公司在加速佈局。騰訊市場與公關部負責人馮韜表示，通過AI理解，可以在短時間內精準捕捉和分析遊戲中的高光時刻，隨之自動生成多種類型的發行素材，如視頻剪輯、遊戲截圖、動態特效等。這些素材不僅能夠實時反映遊戲的核心魅力，還能夠根據不同市場和玩家群體偏好，個性化訂製內容，增強遊戲發行成功率。

網易遊戲相關負責人介紹，近年來，網易形成以遊戲技術為核心、AI為驅動的創新體系，「我們正將嶺南文化要素深度植入頭部產品內容更新，通過動態捕捉、AI生成等核心技術提升文化表達精度」。三七互娛集團高級副總裁程琳介紹，利用AI技術將文物修復體驗融入遊戲，促進文化創新，推動中國遊戲成功出海。

今年3月全國兩會的總理政府工作報告提及，今年持續推進「人工智能+」行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，大力發展智能機械人等新一代智能終端以及智能製造裝備等。之後，愈來愈多不同展會和活動加入AI、機械人元素。

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