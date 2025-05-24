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國產設備減成本 22省影像檢查降價 部分地區電腦掃描200人幣 磁力共振500

【明報專訊】內地媒體近期統計顯示，全國已有22省份調整醫院CT（電腦斷層掃描）、MRI（磁力共振掃描）等檢查的收費標準，部分省份CT檢查價格下調至200元（人民幣，下同）左右、MRI檢查價格降至500元左右。降價主要得益於近年醫院採購國產設備、成本降低。

去年底以來，國家醫保局集中推進和公布一系列醫療服務價格指南，指導地方規範價格。今年4月28日起，安徽省率先執行新的放射檢查收費標準，廣東、福建、上海也緊隨其後，陸續啟動新價格。據財經網報道，目前已有22個省份醫保部門制定了具體的價格方案，將陸續落地執行。

國家醫保局前日在直播會議上，公布了X光、CT、MRI等大型設備檢查收費在各地的降價情況。報道指出，從各省出台的標準來看，如原來CT平掃價格高至500元的地區，此次至少降至245元；MRI平掃（不打顯影劑）最高收費到840元的地區，也要降到505元以下。另外，用於腫瘤檢查的PET/CT（正電子及電腦雙融掃描）局部檢查收費，將降到2500元以下，全身檢查不超過5000元，加上檢查所需藥物，患者總費用能控制在7000元以下。

定價偏高地區重點調價

全國各省放射檢查收費差距較大，此次一些定價偏高的地區，是調價的重點。國家醫保局價格招採司副司長翁林佳指出：「尤其是對一些收費水平顯著高於全國平均水平的地區，指導地方進行價格規範治理。」以廣州為例，去年三級醫院的MRI平掃約628元，而根據最新規定，MRI平掃全省最高限價為505元。

國產設備價格不足進口1/3

對於降價，業內並不意外，原因是近年大型醫療設備逐步採用國產替代，直接減低醫院的採購成本。眾成數科數據顯示，從銷量看，2023年中國CT國產化率已達到50%左右。有醫療業界人士指出，以前進口的MRI（磁場強度3.0T）設備要3000多萬元，如今國產設備1000萬元以下就能買到，其他型號的價格甚至不到800萬元。

亦有一些地區的醫院在調價後，導致影像科的年收入減少，導致獎金「縮水」。有醫院表示將從其他收入中挪出一部分，來補貼給影像科醫生。

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