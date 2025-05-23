網信辦整治「黑嘴」 新品發布前詆譭企業

通知強調，重點整治在企業新品發布、上市、融資等重要時間節點，發布涉企虛假不實信息或負面信息，脅迫企業開展商務合作等；打擊利用自身話語權和影響力，以「輿論監督」、「新聞監督」等名義，要脅企業提供「保護費」。

惡意抹黑詆譭攻擊企業問題方面，重點整治組織、操縱「網絡水軍」、「黑公關」，聯動發布涉企負面信息，惡意攻擊企業或企業家；開展以商養測（第三方評測）、以測養商、商測結合的虛假不實測評等。

司法部將糾治違規異地執法

在昨日的國新辦記招上，司法部也宣布將專項糾治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封問題，違規異地執法和趨利性執法行為，執法標準不一致、要求不統一的行為，「吃拿卡要」、粗暴執法等行為。專項行動確定在食品藥品、安全生產、交通運輸等行政執法事項多的領域。

市場監管總局提到，今年將整治行業協會商會利用行政影響力強制收費問題；強化陸路、海運口岸等交通物流領域收費監管；嚴格開展新政策的合規審查等。應急管理部指出，對重大事故隱患不排查、不整改、不報告的，一旦被監管部門發現，將精準倒查責任。