明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

網信辦整治「黑嘴」 新品發布前詆譭企業

【明報專訊】中央網信辦前日向各省級網信部門發通知，要求在全國範圍內啟動為期兩個月的「清朗·優化營商網絡環境—整治涉企網絡『黑嘴』」專項行動，聚焦網絡「黑嘴」傷企亂象，重點整治惡意抹黑詆譭攻擊企業、對企業敲詐勒索、惡意營銷炒作、泄密侵權等4類突出問題。

通知強調，重點整治在企業新品發布、上市、融資等重要時間節點，發布涉企虛假不實信息或負面信息，脅迫企業開展商務合作等；打擊利用自身話語權和影響力，以「輿論監督」、「新聞監督」等名義，要脅企業提供「保護費」。

惡意抹黑詆譭攻擊企業問題方面，重點整治組織、操縱「網絡水軍」、「黑公關」，聯動發布涉企負面信息，惡意攻擊企業或企業家；開展以商養測（第三方評測）、以測養商、商測結合的虛假不實測評等。

司法部將糾治違規異地執法

在昨日的國新辦記招上，司法部也宣布將專項糾治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封問題，違規異地執法和趨利性執法行為，執法標準不一致、要求不統一的行為，「吃拿卡要」、粗暴執法等行為。專項行動確定在食品藥品、安全生產、交通運輸等行政執法事項多的領域。

市場監管總局提到，今年將整治行業協會商會利用行政影響力強制收費問題；強化陸路、海運口岸等交通物流領域收費監管；嚴格開展新政策的合規審查等。應急管理部指出，對重大事故隱患不排查、不整改、不報告的，一旦被監管部門發現，將精準倒查責任。

上 / 下一篇新聞