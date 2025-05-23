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廣西主席傳藏金磚涉黑 桂三連闢謠

【明報專訊】廣西壯族自治區政府主席藍天立（小圖）上周被官方宣布任上「落馬」，當地隨即連日出現涉藍天立的大量傳聞，有指廣西「大老虎」家中發現大量現金和金磚，更指其家族涉及盜採、走私出口國家戰略物資等嚴重違法行為。廣西官方周三深夜主動連發3條闢謠。

謠言激發聲討「錢都到幹部家裏去」

網傳消息寫道，「廣西又一『大老虎』被收拾，府邸裏好多錢好多金磚啊！怪不得老百姓都愈來愈窮了！錢都到幹部家裏去了」。帖文還附上照片，其中顯示一個建築物內疑似堆疊的大量金磚和現金。《廣西日報》21日晚發出闢謠文章指出，網傳「在官員家中發現大量金磚」等文章不實。

廣西互聯網闢謠平台當晚亦發布闢謠消息，指經向南寧海關核實，網傳南寧海關查獲「25噸銻錠」、「30噸灰色陶瓷釉料粉末」為不實信息。南寧海關當日亦證實，有關網傳南寧海關內部人員李×，利用職務便利，幫助走私集團走私稀土被查處的消息不實。

桂書記：最大限度減影響除干擾

藍天立被查後，網上隨即流傳其家族涉稀土走私案。5月19日，南寧海關就此闢謠。藍天立被查前後，海內外突然熱炒關於他的各類負面傳聞，引發當局警惕。廣西自治區黨委書記陳剛前日主持召開常委會會議，強調堅定發展信心，最大限度減少藍天立涉嫌嚴重違紀違法對經濟社會發展的影響，排除一切干擾，以高質量發展的確定性應對各種不確定性。

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